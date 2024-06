Farik Grippa asegura que nunca lo encontrarán siéndole infiel a su pareja: "Estoy invicto"

Farik Grippa es un reconocido cantante de la salsa peruana que ha cautivado al público con su voz y canciones. Hace poco, el artista se convirtió en padre por segunda vez y comentó en una entrevista que siempre respetará a su familia y nunca será infiel a su pareja.

El artista Farik Grippa se ha ganado el cariño del público con sus grandes éxitos musicales y cuenta con una trayectoria musical impecable. Este año, el cantante ha decidido avanzar con todo en su carrera musical y ahora mucho más, tras la llegada de su segunda hija.

En el canal de Patricia Portocarrero, realizó el show 'Es lo que hay' donde tuvo de invitado especial al cantante de salsa. Farik Grippa contó con mucha sinceridad sobre su carrera musical, su familia y muchas cosas más. Entre la conversación, resaltó que hasta el momento nunca ha sido ampayado porque respeta a su familia y nunca podrán encontrarle siendo infiel a su pareja.

"El día que me encuentren una infidelidad se cae esto (bota el cojín) mentira, estoy invicto. Lo que pasa es que en la vida he aprendido a priorizar y respetar, uno a mi familia, dos a mi carrera porque me ha costado como a todos y porque en realidad, es lo que tiene que ser, es lo correcto", reveló.