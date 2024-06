Brunella Torpoco contó que sus padres estaban delicados de salud: "Mis oraciones tuvieron respuesta"

Brunella Torpoco es una querida cantante de la salsa peruana que ha cautivado con sus grandes éxitos a nivel nacional. La joven pasó por momentos muy difíciles por la salud de sus padres, pero actualmente se encuentran recuperados y se sintió muy agradecida con Dios.

La joven Brunella Torpoco publicó hace varias semanas, antes de dar a luz a su hijo Emiliano, que su padre se encontraba mal de salud y pedía las oraciones de sus seguidores. Ahora, decidió contar aquello lo que pasaba y cómo sus padres se recuperaron.

A través de su historia de Instagram, la cantante comenta que ha pasado por muchos problemas y se siente sorprendida que sus oraciones que realizó con mucha fe, tuvieran respuesta. Hace algunas semanas la joven contó que sus papás estuvieron muy delicados de salud y que sus oraciones para su recuperación, tuvieron respuesta.

"Quería contarles esto porque sé que hay muchas personas que están pasando por problemas y sienten que todo esta perdido, que no hay solución. Déjame decirte que la última palabra la tiene Dios y si hay solución. Hasta lo que te dijeron lo que no tiene cura, no hay nada que hacer. He pasado tantas cosas y mis oraciones siempre han tenido respuesta de Dios. Si están pasando un problema difícil encomiéndese a Dios. Si te da solución agradécele, sino también porque él sabe porque hace las cosas", comenta.