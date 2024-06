Sergio George rompe su silencio sobre los rumores de un romance con Gisela Valcárcel: ¿Qué dijo?

¡Se acabaron las especulaciones! El famoso productor musical Sergio George rompió su silencio y aclaró los rumores de un supuesto romance con Gisela Valcárcel. Durante una entrevista en el podcast de Yahaira Plasencia, "Hablando con la Yaha", Sergio fue muy claro sobre su relación con la popular conductora de televisión.

"No, 'come on, men' (¡no bromees, hombre!), ¿cómo que voy a estar con Gisela? ¿Por qué con Gisela? Gisela es como una... Mira, yo tenía dos hermanas que fallecieron, ahora quedé solo en mi familia. Éramos cinco, mis dos hermanas fallecieron y mis papás también. Gisela es literalmente como una hermana mía", afirmó Sergio George.