Sergio George destruye a Magaly Medina y la compara con Laura Bozzo: "Hace daño al peruano"

En el podcast "Hablando con la Yaha" del viernes 14 de junio, Yahaira Plasencia tuvo como invitado a Sergio George. Durante la charla, el productor lanzó duras críticas contra Magaly Medina, comparándola con Laura Bozzo. En ese sentido, para el estadounidense, la 'Urraca' le hace daño a los peruanos.

Recordemos que Magaly Medina ha criticado duramente a Yahaira Plasencia durante las últimas semanas, lo cual no habría pasado desapercibido por Sergio George. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Para el estadounidense y amigo de Yahaira Plasencia, la periodista denigra a los peruanos. "Te voy a dar un ejemplo, Laura Bozzo hizo un daño al peruano, porque puso personas humildes, pobres en televisión para explotarlos, en ese show que se transmitió internacionalmente y marcó lo que es la cara del peruano", indicó Sergio George en el podcast de la salsera.

El productor señaló que ve una similitud en la situación con Magaly Medina, ya que percibe que sigue el mismo estilo que la autodenominada 'abogada de los pobres'.

"Magaly es una actriz que está haciendo lo mismo, es la misma escuela de Laura Bozzo. Explota a la gente para su beneficio económico, hace un daño. No necesariamente afuera como antes, como lo hizo la Bozzo, pero internamente, el artista o la persona peruana ya está aterrorizada por ella. No quieren hacer cosas para que no hable de ella o al revés, hacen estupideces para que la mencionen o salir en la prensa, para hacer más shows, hace un daño", explicó Sergio George.