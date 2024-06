Tatiana Calmell se sincera sobre el Miss Perú y revela cómo afectó su salud: "Me jugó una mala pasada"

Tatiana Calmell, la ganadora del Miss Perú 2024, ha estado en el ojo público durante esta última semana. A pesar de las polémicas entorno al certamen de belleza, la modelo hizo notar que se encuentra mal de salud debido a estar expuesta en la Plaza Grau el pasado domingo 7 de junio durante el concurso.

Ante ello, las cámaras de 'Estás en Todas´ estuvieron con la actual Miss Perú para conocer más acerca de la vida de la modelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tatiana Calmell revela cómo le afectó el Miss Perú 2024

La modelo Tatiana Calmell ofreció una entrevista exclusiva a Estás en Todas, donde compartió sus primeras impresiones después de convertirse en la representante del certamen Miss Perú. Sin embargo, su expresión facial no reflejaba un estado de ánimo muy positivo.

Ante ello, reveló que no se encuentra bien de salud debido a la exposición durante el desfile en la Plaza Grau el pasado 7 de junio. La periodista notó una diferencia en la voz de la modelo que parecía indicar cierta preocupación, así que decidió preguntarle qué le sucedía y cómo se sentía en términos de salud en ese momento.

La concursante de belleza respondió con sinceridad, mencionando que había participado en el certamen de belleza el fin de semana pasado y dio a entender que el entorno del evento podría no haber sido óptimo, lo que le provocó un notable ronquera en la voz, sugiriendo posibles problemas en la garganta.

"Estás un poco afónica", le preguntó la periodista. "El día de la noche final hacía mucho frío, todo el trajín y el cansancio me jugó una mala pasada, pero valió la pena", expresó. Es importante destacar que el certamen se realizó en el Callao, con un retraso de una hora y en un entorno al aire libre. Esto fue objeto de críticas por parte de programas de entretenimiento como "Amor y Fuego" y "Magaly TV: La Firme", que cuestionaron la elección del lugar, especialmente debido a las bajas temperaturas, lo que podría haber afectado la salud de Tatiana Calmell.

El respaldo de su novio frente a las críticas

Cristóbal de Col, el actual novio de Tatiana Calmell, apareció en el programa "Mande quien mande" con un ramo de rosas para respaldar a su pareja ante las críticas que insinúan que Jessica Newton la seleccionó de manera preferencial.

"Es duro porque constantemente te están juzgando, es algo que no puedes bajar la guardia nunca", expresó mostrando su total respaldo. "Él tiene toda la libertad de opinar, no me molesta para nada. Él sabe con quiénes me estoy rodeando en la industria, lo respeto y me encanta que sea parte de esto", expresó la Miss Perú.