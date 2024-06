¡No se retractan! Conductoras de América Hoy ignoraron los reclamos de Ana Paula por exponer a su hija

El programa América Hoy generó indignación entre los internautas al hacer caso omiso del reclamo de Ana Paula Consorte por exponer a su hija menor y cuestionar si realmente recibe clases virtuales. Recordemos que el programa magazine expuso detalles de los estudios de la hija de la modelo brasileña.

Ante eso, Ana Paula Consorte no dudó en confrontar a todas las conductoras del programa y hacerles un fuerte reclamo en sus redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

América Hoy ignora reclamo de Ana Paula Consorte

A pesar de que muchos esperaban disculpas públicas de los conductores de América Hoy por exponer a la hija mayor de Ana Paula Consorte sin su consentimiento y verificar en su colegio si realmente recibe clases virtuales, el programa matutino no mencionó el comunicado que la modelo brasileña publicó en redes sociales, exigiendo respeto a la privacidad de su hija menor.

En respuesta, el periodista Samuel Suárez, fundador de la página Instarándula, se pronunció afirmando que siempre se abstiene de compartir contenido sobre la primogénita de la influencer por respeto a su privacidad, ya que no es una figura pública. Además, criticó el programa conducido por Ethel Pozo por haber cometido un grave error al exponerla en televisión.

De esta forma, Samuel Suárez contó el verdadero motivo por el que la producción decidió no pronunciarse al respecto. "En esta oportunidad el guante le cayó a América Hoy, yo imagino que ellos, lo que hacen la mayoría de programas cuando saben que la fregaron, dijeron "aquí no pasa nada, acá no dije nada, no sé nada, no sé que pasó", porque decir "me equivoqué" puede caerles en contra", empezó diciendo.

"También hay otros programas que han tocado este tema de la menor de Ana Paula (...) Ya saben quiénes han sido, pero América Hoy fue un poquito más allá. Creo que el estate quieto va dejar un presedente ahí. Está en todo su derecho. Con los hijos y los menores no se metan, menores no existen", dijo.

Ana Paula Consorte explotó contra América Hoy

Después de que América Hoy investigara todo sobre la educación de la hija de Ana Paula Consorte, la modelo rompió el silencio en sus redes sociales, arremetiendo contra el programa matutino.

"Vengo aquí en para hablar con este programa (América Hoy) y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija e hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tienen derecho ni autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes malvados sobre quien sea, okay, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito", comenzó señalando duramente.

Incluso, el programa llamó al colegio de la hija de Ana Paula Consorte, lo cual causó la total indignación de la garota. "Nosotros no tenemos un programa virtual, nuestro programa académico es 100% presencial, no hay justificaciones por temas de viajes ni deportivos para justificación de faltas en el aspecto académico", expresó una representante del centro estudiantil al magacín de América TV.