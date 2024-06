Yahaira Plasencia encara a Sergio George: "¿Jefferson Farfán te pagó para trabajar conmigo?"

Yahaira Plasencia invitó a su antiguo productor, Sergio George, a su podcast 'Hablando con la Yaha'. Durante la conversación, le preguntó directamente si Jefferson Farfán lo había contratado para representarla mientras ellos mantenían una relación.

En ese sentido, la salsera aprovechó la oportunidad para aclarar diversos rumores que ha tomado fuerza en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia confronta a Sergio George

Tras un largo periodo de silencio, Yahaira Plasencia decidió abordar su pasado con Jefferson Farfán y su trayectoria musical. Cabe recordar que cuando la cantante anunció su colaboración con Sergio George, uno de los productores más prestigiosos del mundo, aún mantenía una relación con el "10 de la calle".

Esto avivó los rumores de que el exfutbolista no solo le había facilitado una orquesta, sino que también habría contratado a un destacado productor para impulsar la carrera de su novia. Recordemos que Sergio George había trabajo con artistas de renombre como Tito Nieves, Marc Anthony, entre otros. Ahora, en el podcast de Yahaira, él aclaró los diversos rumores entorno al tema mencionado.

"Durante muchos años se ha especulado que Jefferson Farfán te pagó para que trabajes conmigo. ¿Conoces a Jefferson Farfán?", preguntó Yahaira Plasencia a Sergio George.

Ante esto, el estadounidense negó categóricamente haberlo conocido en alguna ocasión: "No, no lo conozco. Ahora conozco el nombre de él a través de los años estando aquí en Perú. Y su trayectoria que investigué. Pero cuando recién vine acá no tenía idea quién era él", afirmó que no comprendía por qué lo relacionaban con el hijo de Doña Charo.

¿Tuvo un acercamiento con Jefferson Farfán?

A pesar de su respuesta, muchos internautas quedaron con la duda debido a un comentario que Sergio George hizo hace unos meses refiriéndose a Jefferson Farfán. En una transmisión en vivo, al ser cuestionado sobre si volvería a trabajar con Yahaira Plasencia, Sergio bromeó sobre el aspecto económico, diciendo que ya no estaba la persona que había invertido en la carrera de la cantante.

"Para pagarme tú no puedes pagarme, ya no está el inversionista (...) Lo que dicen ellos, dicen que me pagó tal persona", expresó el productor musical sobre los rumores en ese momento. No obstante, ahora en el podcast de Yahaira Plasencia, el productor Sergio George dio una versión distinta aclarando los diversos rumores en torno a este tema.

Cabe resaltar que muchos internautas piden que en un siguiente podcast, Yahaira Plasencia invite Jefferson Farfán para entrevistarlo, pues es un momento que los usuarios esperan que suceda.