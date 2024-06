¡De vuelta al ruedo! Erick Osores retorna a la tv y periodistas reaccionan: "Me alegraste la noche"

El retorno de Erick Osores a la televisión después de un tiempo ha emocionado a sus colegas quienes consideran que se hizo extrañar y no dudaron en dedicarle emotivas palabras.

El comentarista deportivo se dejó ver ayer en el programa de América Televisión para comentar sobre el último ensayo del técnico Jorge Fossati antes de su debut en el torneo Conmebol.

El día de ayer la selección peruana se enfrentó a El Salvador en un partido amistoso previos a la Copa América 2024, sin embargo, lo que causó sorpresa fue el retorno de Erick Osores para comentar este enfrentamiento como en los viejos tiempos.

El comentarista deportivo causó bastante emoción tras su retorno a la televisión luego de haberse ausentado a una temporada debido a problemas de salud que le impedían continuar con su trabajo.

El regreso de Osores ha conmovido a muchos ya que su conducción ha marcado a aficionados del fútbol que encuentran en el comentarista un buen referente sobre el fútbol.

El retorno a la conducción al programa de deportes ha sido aplaudido por sus colegas quienes no dudaron en brindarle una cálida bienvenida y expresaron su alegría por tenerlo nuevamente al lado debatiendo temas de fútbol.

Como se recuerda hace un mes atrás Erick compartió su felicidad tras anunciar que superó la enfermedad que lo aquejaba y anunció que pronto reaparecerían las pantallas de televisión para hacer lo que más le gusta.

El periodista deportivo fue homenajeado con un emotivo video que repasa algunos momentos graciosos y significativos como reportero y conductor en el canal.

Sus colegas empezando por Óscar del Portal no dudaron en celebrar su retorno y dedicarle unas cálidas palabras.

"Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio", dijo el comentarista.