Exproductora destruye a Jessica Newton por pésima organización del Miss Perú: "Hasta tuvo que regalar entradas"

El Miss Perú 2024 sigue generando controversia en redes sociales y esta vez, quien se encargó de reavivar la polémica fue la exproductora del certamen, Pati Lorena, quién criticó duramente la organización del concurso de belleza de este año, que estaba a cargo de Jessica Newton.

Mediante su cuenta de TikTok, Pati cuenta que ella fue la encargada de producir el Miss Perú en el 2016 y pese a que todo salió bien, Jessica Newton se quejó.

Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón ya que desde su salida, la organización del Miss Perú ha ido en caída libre, tanto que en la última edición los usuarios criticaron la falta de producción y errores en la transmisión en vivo.

En seguida también dejó un particular mensaje en la descripción: "¡Dios se encarga! A las personas buenas les va bien, ja, ja, ja. ¡A ti no!"

El video se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas y muchos internautas pedían que sea entrevistada por 'Magaly Tv, la firme' para que cuente detalles inéditos de la realización del certamen de belleza de hace varios años.

"Estaba viendo el Miss Perú 2016, hasta trajeron a la Miss Universe de ese momento, Pia Alonso", "Recién me entero que ese año vino Pía Wurtzbach", "Cualquier cosa lo de ahora", "Amiga, cuenta el chisme para reírme también ", "No puedo creer que sea tan difícil organizar un buen Perú, quisiera asumir ese reto", comentaron.

Tatiana Calmell fue coronada como Miss Perú 2024 el pasado domingo 10 de junio, en medio de una competencia intensa y muchas expectativas. Sin embargo, su triunfo no estuvo libre de polémica, ya que algunos usuarios en redes sociales la acusaron de ser la favorita de la organización.

"Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso", afirmó con firmeza.