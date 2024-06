¿Indirecta para Darinka Ramírez? Delany López y su fuerte mensaje en redes: "Ese hombre ya no es tuyo"

Delany López, nueva saliente de Jefferson Farfán, ha lanzado numerosas indirectas en su cuenta de TikTok, según informó Magaly TV: La Firme. Al parecer, la actual pareja de la 'Foquita' está respondiendo a los mensajes que también publica Darinka Ramírez, la madre de la última hija del exfutbolista.

En ese sentido, muchos internautas consideran que estos fuertes mensajes son indirectas entre ambas mujeres. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Delany López le envía indirectas a Darinka Ramírez?

Darinka Ramírez publicó un video con un mensaje que llamó la atención de muchos, aparentemente dirigido a Delany López. Esto se debe a que Ramírez mantiene una supuesta relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán, pues ambos son padres de una niña.

En ese sentido, el programa Magaly TV La Firme mostró imágenes de todas las indirectas que Delany López, la supuesta nueva pareja de Jefferson Farfán, estaría enviándole a la madre de su última hija. Es importante destacar que las imágenes provienen de vídeos que indicarían que llevan meses intercambiando diversos mensajes.

"Se inventó que le quité el novio, para hacerme quedar como villana (...) Está bien que te moleste mi existencia, pero odiarme por hombre que ya no es tuyo? No me soporta, pero la tengo como fin sin perderse ni una historia que subo", se lee en varios mensajes de Delany López.

Estos fuertes mensajes llegan después que Darinka Ramírez también comparta algunas cosa, pero lo más fuerte es uno de sus últimas publicaciones de TikTok, donde se lee: "Y recuerden, siempre te van a cambiar por una que parece que no se baña".

La fuerte crítica de Magaly Medina

Como era de esperarse, la presentadora Magaly Medina no pudo ignorar las indirectas entre Darinka Ramírez y Delany López. Señaló que ninguna de ellas ha sido pareja oficial de Jefferson Farfán y sugirió que dejen de enviarse esos mensajes. Por tal motivo, lanzó fuertes críticas frente a esta situación.

"¿Qué tal pelea en las redes sociales? Una es la madre de la hija de Farfán, que tampoco ha sido oficializada como novia y Delany se jacta de ser la secreta, de ser clandestina. ¿Cómo te vas a jactar de un hombre que no pone ni una sola foto contigo? Estas chicas están a la gana gana y él ha dicho que está soltero", sentenció Magaly Medina frente a este problema que ya ha llamado la atención de los usuarios en las redes sociales.