Magaly minimiza declaraciones de Jessica Newton y revela cómo fueron sus encuentros: "No me percaté de ella"

La amistad de Jessica Newton y Magaly Medina ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta luego de las declaraciones de la dueña del Miss Perú. Sin embargo, la conductora de ATV no se quedó callada y contó como fueron sus encuentros con su examiga.

La noche de ayer, durante la emisión de su programa 'Magaly TV, la firme', la 'Urraca' manifestó que no recordaba como había conocido a Jessica Newton y lo único de lo que estaba segura es que todo empezó por la amistad de su esposo y el de la empresaria.

"Realmente si a mí me preguntan cómo inició mi amistad con Jessica, no me acuerdo, es que no me acuerdo, de verdad... pero sí, lo que debo decir es que, por mi esposo, que se hace amigo de su esposo, que es que yo tengo que salir con ellos, porque siempre acompaño a mi esposo (...), es ahí donde comenzamos a acercarnos", contó en un inicio.

¿Cómo fueron sus últimos encuentros?

La conductora le dedicó varios minutos al tema, ya que también reveló que no fue una la vez que se encontró con Jéssica después de terminar su amistad, sino que coincidieron hasta en dos oportunidades.

"Nos encontramos dos veces; una cuando mi esposo y yo estábamos en una tienda donde venden carteras y estábamos comprando y ella entró, yo no me había percatado de su presencia, hasta que una sobrina, hija de unos grandes amigos, me pasó la voz", narró en TV.

Finalmente, aclaró que su amistad quedó en los mejores términos y los más afectados por el término de ella, fueron Alfredo Zambrano y Fernando Sánchez de LaMadrid, esposos de ambas.

"Cuando ella pasó por mi lado me ha saludado y yo la he saludado... nosotras no hemos terminado nuestra amistad de una manera explosiva. (...) La siguiente vez nos encontramos en un sitio particular, en una tienda muy conocida donde ambas estábamos haciendo nuestros reclamos, en España... mi esposo quiere tanto a su esposo, él es uno de los que sufre por esta pérdida de la amistad", sentenció.

De esta forma, tanto Magaly como Jessica Newton han dejado claro que aunque ya no son amigas, mantienen un trato cordial y en los dos encuentros causales que tuvieron se saludaron, ya que sus esposos son amigos y les apena que ellas ya no tengan comunicación.