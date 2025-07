Pamela Franco envía carta notarial a Pamela López para que se rectifique: "Afecta gravemente mi honor"

Hace unas semanas, Pamela López acusó a Pamela Franco de haber tomado fotografías a sus hijos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Es así como le envió una carta notarial por esa acción, pero la cantante le respondió pidiendo que se rectifique ya que no hizo tales acusaciones.

Por medio del programa 'Amor y Fuego', se evidenció la carta notarial de Pamela Franco envió a Pamela López en respuesta a las acusaciones de haber tomado fotos a sus menores hijos. Es así como la cantante señala de falsas y falta de sustento aquella acusación que se dio a nivel nacional.

"Rechazo de manera categórica y enfática las imputaciones que usted ha formulado, por ser falsas, temerarias y carentes de todo sustento fáctico y legal (...) Nunca he tomado fotografías ni he captado imágenes de sus menores hijos, ni directa ni indirectamente, y menos aún he realizado publicación alguna en medio físico, digital o virtual", expresó.