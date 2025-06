Jessica Newton a Milett Figueroa tras declaraciones sobre los concursos de belleza: "Podría decir muchas cosas"

Milett Figueroa ha regresado a Lima y, durante su estadía, no ha evitado hablar sobre distintos episodios de su vida profesional. Uno de los más polémicos fue su paso por el certamen internacional Miss Supertalent of the World 2016, donde dejó entrever que entregó parte de su premio a Jessica Newton. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y la organizadora del Miss Perú respondió con firmeza desde el programa 'Magaly TV: La Firme'.

Jessica Newton cuestiona a Milett: "Le provoca tener publicidad"

Durante la última edición del programa de Magaly Medina, Jessica Newton respondió sin rodeos a las afirmaciones de Milett. La organizadora aclaró que la participación en certámenes internacionales exige sacrificios y que todas las candidatas lo saben desde el inicio.

"Yo entiendo que a Milett le provoque tener publicidad con el tema de Miss Perú, a nosotros con ella no", dijo Newton, restando importancia al vínculo que alguna vez tuvo con la modelo. Todo el que va a competir tiene que saber que tiene que levantarse temprano. Incluso las candidatas cuando están en competencia nacional se levantan a las 4 o 5 de la mañana", afirmó, recalcando que no se trata de un paseo sino de un trabajo intenso.

Además, Jessica aclaró que Milett nunca fue parte del Miss Perú ni de los concursos de gran nivel internacional que organiza su equipo.

"Milett nunca fue a Miss Perú, nunca llegó a ir a los Grand Slams. Me imagino que su experiencia para ella no debe haber cumplido con sus expectativas. Podría decir muchísimas cosas en las que la ayudamos como organización, pero lo guardo para mí. Para ser clara, nosotros ayudamos muchísimo a Milett a organizar varios pendientes que ella tenía", sentenció.

Magaly Medina también arremete contra la modelo

Magaly Medina no dejó pasar el tema y criticó con dureza a Milett Figueroa por sus declaraciones. La periodista recordó lo dicho por Jessica Newton sobre las exigencias que implica participar en concursos internacionales y deslizó que la modelo no estaba preparada para asumir dicha responsabilidad.

"Ella pensó que este concurso era para irse de paseo, pero resulta que no. Ninguna candidata se va de paseo, se va a trabajar", comentó Medina en su programa.

Además, fiel a su estilo, la popular 'Urraca' insinuó que Figueroa acostumbra a buscar caminos fáciles en su carrera artística.

"Parece que ella va siempre recorriendo el camino tratando de encontrar la manera más fácil. Así como logró, siendo enamorada de Tinelli, que la metan a un reality", disparó sin filtro.

El reciente cruce de declaraciones entre Milett Figueroa y Jessica Newton ha reabierto una antigua polémica relacionada con los concursos de belleza. Mientras la modelo expone experiencias incómodas de su paso por el certamen internacional, Newton insiste en que se le brindó apoyo y que el esfuerzo es parte inherente de este tipo de competencias.