Milett Figueroa reveló detalles sobre su experiencia en Argentina: "Viaje por trabajo, me quede por amor"

Milett Figueroa ha regresado a Lima tras varias semanas en Argentina y, durante su estadía, no ha dudado en hablar con franqueza sobre su vida personal y profesional. En una reciente entrevista con Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', la modelo peruana sorprendió al contar cuál fue el verdadero motivo que la llevó al país del sur, donde hoy mantiene una relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli.

"Yo viajé por trabajo y me quedé por amor"

Durante su paso por el canal de YouTube 'Edson Pa' Que Más', Milett fue consultada sobre si su primer viaje a Argentina tuvo como objetivo encontrar el amor. Ante la pregunta, ella fue clara al afirmar que lo suyo fue una decisión profesional que terminó en romance.

"De ninguna manera, son 7 años sola. Yo viajé por trabajo y me quedé por amor", expresó la modelo, dejando claro que su vínculo con Marcelo Tinelli surgió después de llegar al país por motivos laborales.

La también actriz reveló que su participación en un reality de baile fue la razón principal de su llegada. Sin embargo, una lesión truncó su participación y cambió el rumbo de su historia.

"Nadie sabe nunca lo que va a pasar. Yo fui con todo porque era un concurso de baile. A mí me gusta bailar, sabía que podía ganar. Lamentablemente, me lesioné y me tuve que ir", recordó Milett.

Milett Figueroa revela su dura experiencia como miss

En una entrevista en el canal de streaming 'Ouke', Milett fue consultada sobre si participaría nuevamente en un certamen como Miss Perú. La modelo descartó esa posibilidad, asegurando que esa etapa ya quedó atrás tras su paso por el Miss Supertalent of the World 2016 en Corea del Sur.

"No, igual agradezco, siempre hay misiologos que me siguen bastante y tengo mensajes amorosos, pero realmente ya es una etapa que viví. Me fui a Corea un mes y lo di todo. No es algo que me apasiona para seguir haciéndolo", comentó Milett.

Además, Milett no se guardó nada al describir el exigente ambiente en el que estuvo inmersa durante el concurso internacional. La modelo advirtió sobre los riesgos de participar en eventos de este tipo, sobre todo cuando se trata de viajar solas al extranjero.

"Si les cuento la experiencia que tuve allá es como turbio. No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país. Nos explotaron prácticamente un mes trabajando y no teníamos ninguna paga.. Cuando gané Le di una parte del dinero a Jessica Newton (¿era un acuerdo?) Sí, porque era la directora. Te daban una beca para estudiar en Corea del Sur, pero yo no quería quedarme", reveló.

Milett Figueroa se muestra más sincera y madura que nunca. Desde su inesperado romance con Marcelo Tinelli hasta las experiencias difíciles que vivió en certámenes internacionales, la modelo demuestra que su camino ha estado lleno de desafíos.