Milett Figueroa sorprende con revelaciones sobre su paso como Miss: "Es turbio"

Milett Figueroa se encuentra en Lima desde hace varias semanas, visitando a su familia y atendiendo asuntos personales. En medio de su estadía, surgieron rumores sobre su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, que la han llevado a aclarar varios puntos en medios. Ahora, Milett sorprendió recientemente al referirse con franqueza sobre su experiencia en concursos de belleza.

Durante una entrevista en el canal de streaming 'Ouke', Milett fue consultada sobre si participaría nuevamente en un certamen como Miss Perú. La modelo descartó esa posibilidad, asegurando que esa etapa ya quedó atrás tras su paso por el Miss Supertalent of the World 2016 en Corea del Sur.

"No, igual agradezco, siempre hay misiologos que me siguen bastante y tengo mensajes amorosos, pero realmente ya es una etapa que viví. Me fui a Corea un mes y lo di todo. No es algo que me apasiona para seguir haciéndolo", comentó Milett.