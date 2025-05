Milett Figueroa responde sobre los rumores de embarazo de Marcelo Tinelli ¿Lo aceptó?

La joven Milett Figueroa ha formado una relación muy estable con el reconocido artista argentino Marcelo Tinelli. Lo que llama la atención es que hace unos días se viene rumoreando desde Argentina sobre el posible embarazo de la peruana.

La señora Martha reveló que su hija Milett Figueroa la sorprendió para el Día de la Madre y que se ha quedado algunos días en Perú para que pasen tiempo juntas. Desde entonces ha continuado en Lima realizando algunos trámites.

Después, fue consultada sobre cómo va su actual relación con el argentino Marcelo Tinelli. Ante esto, la modelo peruana afirmó que estaría bien, pero ante la pregunta del rumor de un embarazo, esta fue su respuesta.

Hace unos días, Doña Martha se presentó hoy en el programa de 'Amor y Fuego' para hablar sobre el rumor que está creciendo en Argentina, donde supuestamente su hija estaría embarazada de Marcelo Tinelli.

"Ni siquiera hablé con Milett como para que me diga si sí o si no. Dicen que nunca se dice si está o no hasta los tres meses, entonces yo digo: 'O me mienten o no me mienten'. Yo la verdad no sé, yo tendría que mentir si digo que sé o no sé. No se lo he peguntado porque ni se me cruzó, yo me preocupé de que se mejore porque tenía que viajar", reveló al decir que su hija estuvo mal por otro tema y no por un embarazo.