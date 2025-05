Paul Michael opina sobre las disculpas de Christian Cueva a Pamela López ¿Qué dijo?

Durante el último fin de semana, Pamela López realizó la inauguración de su discoteca donde estuvo presente su pareja Paul Michael. Tras las disculpas de Christian Cueva, el joven de 27 años salió a hablar sobre ello dando su respaldo a la nueva influencer.

El programa de 'América Espectáculos' estuvo presente en la inauguración de la discoteca 'La Cueva de KittyPam' donde entrevistaron a la pareja. La reportera preguntó a Paul Michael sobre las disculpas que dio Christian Cueva a la madre de sus hijos, Pamela López.

Después, Pamela López también quiso dar su opinión sobre las palabras de su expareja y padre de sus tres últimos hijos. Para la nueva empresaria de un centro nocturno, expresó que si quería disculparse no tendría que hacerlo ante una cámara.

"Las disculpas van con nombre y apellido en cuatro paredes, no con una cámara, eso no sirve (lo perdonarías) el acto de perdonar es de Dios, él lo perdonará. Dios perdona el pecado, más no el escándalo" , expresó López en la entrevista.

En un adelanto del programa "La Fe de Cuto" que se emitirá este 30 de mayo, Christian Cueva sorprendió al asumir públicamente sus fallas y pedir disculpas a Pamela López, donde afirma que desea sanar. Además, expresó que no quiere seguir ventilando más detalles del problema con su aún esposa ante los medios.

"Si en algún momento yo también me he equivocado, pedir disculpas, pido disculpas. Uno se equivoca en muchas oportunidades (...) "No soy una persona con mal corazón, no le deseo el mal a nadie. Lo único que deseo es poder sanar, poder estar bien con la madre de mis hijos, porque creo que si ella y yo estamos bien, mis hijos van a estar súper bien", mencionó.