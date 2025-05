¿Su nueva amiga? Pamela López se luce de fiesta con Deysi Araujo en su discoteca 'La Cueva de KittyPam'

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, sigue generando titulares con sus nuevos proyectos personales. Esta vez, sorprendió al inaugurar oficialmente su discoteca 'La Cueva de KittyPam' con un evento temático llamado "Los pecados de Elías", en clara alusión a Elías Montalvo, quien fue la figura central de la noche. La fiesta no solo llamó la atención por su concepto, sino también por las figuras del espectáculo que la acompañaron.

El programa 'Todo se Filtra' difundió imágenes exclusivas de la noche inaugural del nuevo local nocturno de Pamela López. La empresaria llegó acompañada por su actual pareja, Paul Michael, y su amigo Elías Montalvo, quien se convirtió en el protagonista del evento.

Una de las escenas que más sorprendió al público fue la presencia de Deysi Araujo. La exvedette fue captada bailando y compartiendo tragos de pisco con Pamela en medio de la celebración. Ambas se mostraron muy animadas, evidenciando una nueva amistad en la vida de la esposa de Cueva.

Pese a la intensa promoción previa, el local no logró llenarse por completo en esta primera noche. Sin embargo, el evento central está programado para el sábado 24 de mayo, cuando se espera una asistencia más masiva.

Como se recuerda, Pamela López ha estado incursionando en la música desde que se separó de Christian Cueva. En todas sus apariciones en los videos musicales, solo ha atinado a realizar simples actuaciones, como imagen o bailando. Entre la más sonada fue el videoclip con Orquesta Candela que llegó a sumar millones de reproducciones y estuvo animando algunos eventos con ellos.

Hace poco anunció la inauguración de la 'Cueva de KittyPam' donde se realizará en una discoteca donde ya forma parte como socia y será imagen. Lo que llamó la atención, es que en esta ocasión una agrupación de salsa que estará presente en el día central, publicó un curiosos video.

En esta publicación de 'Sensación Salsera', las dos cantantes aparecieron junto a Pamela López en un video bailando la canción "Hasta el fin del mundo" en versión salsa. En el mensaje que informaron, revelaron que la nueva influencer estaría participando como parte de su grupo de salsa y cantaría una canción con ellas.

"Cuando pensaron que ella se quedaría en silencio, Pamela López aparece y responde con música, fuerza y salsa. Se une a la agrupación Sensación Salsera y canta 'Hasta el fin del mundo'. La canción que una vez le dedicaron, pero ahora la canta a su manera. Ya no es su historia, ahora es la de todas. A veces, una canción no duele... sana. Porque ya no es de él... ahora es de ella", expresaron en sus redes sociales.