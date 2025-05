Pamela López revela que tuvo intimidad con Cueva días antes de que anunciara su separación: "Estás mintiendo"

Pamela López sigue contando su verdad y esta vez sorprendió al revelar los mensajes privados que le envió a Christian Cueva, luego que él anunciara públicamente su separación. La empresaria dejó claro que pocos días antes del comunicado, habrían estado juntos como pareja, incluso compartiendo una noche íntima.

Pamela revela que Cueva anunció separación tras tener intimidad

Pamela López reapareció en "Magaly TV La Firme" para mostrar pruebas que dejarían mal parado a Christian Cueva. La empresaria enseñó una conversación privada donde le reclamó al futbolista por anunciar públicamente su separación cuando apenas dos días antes habían tenido intimidad.

La expareja del jugador de Cienciano aseguró que, durante la Copa América 2024, viajó a Miami para apoyar a la selección peruana y pasó la noche con Cueva como si aún fueran esposos. Sin embargo, a los pocos días, él lanzó un comunicado afirmando que ya estaban separados desde hace meses.

En su programa, Magaly Medina no dudó en leer parte del mensaje que le envió al futbolista tras ver el famoso comunicado de separación.

"Acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad nada le irá bien. Yo ya sé toda la verdad, te lo dije que nunca existe nada oculto en esta vida y ¿sabes qué? Te juro que siento que me estoy liberando de algo que me ha venido atormentando todo este tiempo", leyó Magaly.

Tras la lectura de su chat de WhtasApp, Pamela López explicó cómo fue el encuentro y confirmó lo que decía Magaly.

"Yo estaba en Miami, viajé para la Copa América. Dos días antes me pidió que vaya al hotel donde concentraba. Pasamos la noche como correspondía como esposos", mencionó Pamela López.

Según dijo, todo cambió cuando ella se equivocó de vuelo y regresó después a Lima. En ese tiempo, Christian salió de fiesta, fue a una discoteca, y luego terminó apareciendo en el cumpleaños de Pamela Franco. Al día siguiente, publicó el mensaje que sorprendió a todos: que estaba separado de Pamela López. Pamela aseguró que Cueva no fue honesto.

"Por equis motivo yo me equivoco de vuelo. Y él viajó un domingo, se fue a una salsoteca con un compañero y su esposa, se metió a la bomba y creo que de ahí fue de boleto al cumpleaños de (Pamela Franco) y bueno, lo demás es historia y sacó el comunicado... Dos días antes estaba aún que me rogaba para poder sanar nuestra familia. Pero yo no podía con tanta información, ya no podía más", expresó.

Ante esto, Magaly Medina fue tajante y le dio un consejo a Pamela López tras contar su pasado amoroso con Christian Cueva.

"Ojalá esto te haya servido de lección y ya no andes dando oportunidades a hombres que no se lo merecen", sentenció Magaly.

¿Y qué fue con Luis Fernando?

Durante la conversación, también salió el nombre de Luis Fernando Rodríguez, el exsaliente de Pamela Franco. Pamela López fue consultada por el vínculo que tuvo con él tras separarse de Cueva, y respondió sin vueltas. Magaly, fiel a su estilo, preguntó si fue su "clavo que sacó a otro clavo", y Pamela respondió.

"Mi historia con Luis Fernando quedó ahí. Él y yo sabemos perfectamente lo que pasó y queda para mí y queda para él", aseguró. "Cuando más necesité de alguien, Fernando estuvo ahí como un amigo. Me apoyó muchísimo, me motivó muchísimo. (¿Tu paño de lágrimas?) Bueno, llamémoslo así, paño de lágrimas, porque sí me consolaba, me decía: 'Pamela, te levantas, tienes mucho valor'", contó.

Finalmente, Magaly le preguntó entre bromas si ahora Paul Michael, su nuevo saliente, también es su coach. Y Paul Michael tomó la palabra y dijo que era diferente.

La historia entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando que hablar, pero esta vez ella ha dejado claro que no está dispuesta a guardar silencio.