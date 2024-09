Mónica Cabrejos critica a quienes niegan conocer a Andrés Hurtado: "Una huachafería"

Mónica Cabrejos, la periodista y psicóloga peruana, ha alzado la voz para expresar su tristeza por la complicada situación legal de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. Actualmente, él se encuentra detenido mientras enfrenta serias acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos. En un evento reciente, Mónica compartió su perspectiva sobre su excompañero de trabajo.

Mónica Cabrejos, conocida periodista y psicóloga, ha expresado su tristeza por la situación legal que enfrenta Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', quien se encuentra detenido por investigaciones relacionadas con tráfico de influencias y lavado de activos. Durante una entrevista, Mónica dejó en claro que no es amiga personal de Hurtado, pero sí le tiene aprecio.

"No era su amiga personal, pero lo considero un muy buen compañero de trabajo" , afirmó con sinceridad. A pesar de la distancia, Mónica recordó momentos compartidos en su carrera. "Honestamente, me da mucha tristeza ver a un compañero de tantos años en una situación así" , agregó.

La periodista también hizo hincapié en la importancia de esperar los resultados de la justicia. "Cuando un caso está judicializado, hay que esperar que la justicia decida si la detención es preliminar o de más tiempo" , explicó, resaltando que es fundamental no apresurarse a juzgar.

Mónica recordó cómo Andrés la descubrió cuando ella tenía solo 16 años. La artista narró la situación en donde lo conoció y la impulsó en su camino a la fama.

"Yo estaba en un concurso, y él buscaba bailarinas para un circo. Me invitó al casting y me contrataron", contó para Infobae con una sonrisa. Esta oportunidad marcó el inicio de su carrera en la farándula, y Mónica no olvida el apoyo que recibió.