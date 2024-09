Carlos Álvarez descubrió a Priscila Espinoza, protagonista de "Pituca sin Lucas": ¿Cómo la ayudó?

Carlos Álvarez, el querido comediante peruano, reveló en el programa "Café con la Chevez" cómo fue que descubrió a Priscila Espinoza, la talentosa actriz que hoy brilla en la telenovela "Pituca sin Lucas". Su historia es un claro ejemplo de que el talento puede surgir de cualquier lugar.

El humorista Carlos Álvarez compartió una historia conmovedora en el programa "Café con la Chevez" sobre cómo descubrió a Priscila Espinoza, quien ahora brilla en la telenovela "Pituca sin Lucas". El humorista se siente orgulloso de haberla llevado desde Trujillo a Lima, donde comenzó su carrera en la televisión.

Durante la entrevista, Álvarez recordó su primer encuentro con Priscila Espinoza en Trujillo, cuando ella era una joven periodista.

"Priscila comenzó en Trujillo y me hizo una entrevista. Era tan buena que le dije: '¿Y si te jalo a Lima?'" , contó el comediante. Este sencillo comentario cambió la vida de Priscila, quien aceptó la oferta y se trasladó a la capital para unirse al elenco del programa de Álvarez.

Los inicios de Priscila en televisión. Priscila hizo su debut en la televisión en 2016, participando en "Habla bien", un programa conducido por Carlos Álvarez en América Televisión. En este espacio, se unieron otros talentos como Ricardo Mendoza y Cindy Marino. Su desempeño fue tan destacado que rápidamente se hizo un lugar en el mundo del espectáculo.

Más tarde, Priscila continuó su carrera en "Habla, Carlos", un programa que se emitió en Willax TV. Con su carisma y talento, no tardó en ser parte de producciones como "Ven, baila, quinceañera" y "De vuelta al barrio". Sin embargo, su gran salto a la fama llegó cuando interpretó a Rapunzel en la serie "Princesas" entre 2020 y 2021.

Priscila siempre soñó con ser actriz, pero su camino no fue fácil. Aunque estudió periodismo en Trujillo, sabía que su verdadera pasión estaba en la actuación. Un momento decisivo fue una conversación con su padre, quien falleció en 2015.

La joven actriz enfrentó muchos desafíos al llegar a la capital. "A veces no tenía dinero ni para comer", recordó. Pero su perseverancia la llevó a trabajar en el programa de Carlos Álvarez, donde comenzó a construir su carrera. "Empecé a trabajar ahí y poco a poco hice castings para novelas. A veces me iba muy bien y otras veces no conseguía nada", confesó Priscila.