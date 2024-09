¿No tuvo correa? Carlos Álvarez cuenta qué problemas con Doña Peta le trajo su imitación de Paolo Guerrero

Carlos Álvarez, uno de los humoristas más queridos del Perú, sorprendió al revelar que su famosa imitación de 'Paolín lin lin', inspirada en Paolo Guerrero, le trajo más de un problema. Durante una charla, el imitador contó que Doña Peta, la madre del futbolista, no estaba muy contenta con la parodia de su hijo y no dudó en hacérselo saber.

"La de 'Paolín lin lin' me trajo un jalón de orejas de Doña Peta y de él también", confesó. A pesar de que al principio Guerrero y su madre no tomaron bien la parodia, con el tiempo lograron entenderse mejor. "Después de eso ya nos entendimos un poco, pero bien", comentó el comediante, dejando en claro que no hubo mayores conflictos.