Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, se comunicó directamente con Cueva: "Yo quiero escucharte"

Pamela López y Christian Cueva se encuentran en medio de un conflicto legal por la pensión de alimentos de sus niños desde hace un año. Ahora, la abogada Rosario Sasieta afirma que decidió hablar directamente con el futbolista.

Rosario Sasieta se comunicó con Christian Cueva

En el programa 'Todo se Filtra', Rosario Sasieta estuvo de invitada donde reveló que conversó con Christian Cueva para poder conversar directamente y poder llegar a una conciliación. Entonces, revela que hablaron sobre el régimen de visitas para que pueda ver a los niños, pero le pidió que el futbolista se acercara a su oficina para conversar junto a sus abogados. Aunque, mencionan que al no pagar los 12 mil soles de pensión anticipada que ordenó el juzgado, dejaría mucho que opinar.

"Por encima de que cumpla o no cumpla, la Corte Superior dice que los progenitores deben tener contacto los menores. Entonces, no es ningún impedimento, pero si la persona tiene la capacidad económica de cumplir y no lo hace, deja mucho que pensar. En este caso estamos esperando un pronunciamiento del Poder Judicial para que haya una sentencia definitiva. Habrá una audiencia pronto, después de eso habrá una sentencia definitiva", expresó el abogado que pertenece al staff de Rosario Sasieta.

Sobre la pensión de alimentos

Así mismos, los abogados de Pamela López señala que cuando su patrocinada afirma que no recibe dinero de parte del padre de sus hijos, se refiere a que no le han depositado a su cuenta ningún monto. Esto sería muy aparte del pago que haría el futbolista al colegio y movilidad de sus niños con Pamela López, pero recalcan que tendrían más gastos de por medio.

"Cuando ella dice que no recibe dinero por pensión se refiere a pagos directos hacia ella, porque recordemos que los menores tienen necesidades de la comida, la recreación, la educación. El tema educativo dice que él está sufragando, que hay pagos al colegio, pero que hay de la comida, la vestimenta, la recreación, esos conceptos no se cubren por eso se hace la demanda", señalaron en el programa de TV.

Es así como Rosario Sasieta informa que no se ha llegado a una conciliación con Christian Cueva por el tema de pensión de alimentos. Además, comenta que se ha comunicado directamente con el futbolista afirmando que lo quiere escuchar e invitándolo a su oficina con sus abogados para poder llegar a un acuerdo en beneficio de sus hijos.