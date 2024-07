Carlos Álvarez recuerda su tiempo en la Marina de Guerra: "Imitaba a mis comandantes"

Carlos Álvarez, el famoso comediante peruano, reveló detalles sorprendentes sobre su vida antes de la fama en una reciente entrevista. Entre risas y anécdotas, Álvarez contó cómo inició en el mundo de la comicidad y su tiempo sirviendo en la Marina de Guerra del Perú.

En una entrevista con un medio local, Carlos Álvarez destacó sus inicios en la comicidad y su tiempo sirviendo en la Marina de Guerra del Perú. En ese sentido, Álvarez recordó que mientras se preparaba para postular a la universidad y estudiar Derecho y Ciencias Políticas, fue invitado al popular programa "Trampolín de la Fama".

"Me fue tan bien que esa misma noche llega Tulio Loza y me contrata" , relató. Ese momento marcó el inicio de su exitosa carrera en la comedia.

Servicio en la Marina de Guerra. En 1982, con tan solo 18 años, Carlos Álvarez ingresó a la Marina de Guerra del Perú. Sirvió en el buque BAP Elías Aguirre, en un momento crucial para el país tras el conflicto con Ecuador en el Falso Paquisha.

Disciplina y humor. A pesar de la estricta disciplina militar, Carlos Álvarez nunca perdió su sentido del humor. Confesó que a menudo imitaba a sus comandantes, demostrando su habilidad para la comedia incluso en el entorno militar.

Carlos Álvarez no solo es conocido por su humor, sino también por su capacidad de tocar temas políticos con sus imitaciones. Ha sido despedido de varios canales por su humor político. Afirmó que sabe que el humor político siempre es incómodo y que a pesar de esas situaciones, agradece la oportunidad que le dieron.

"He estado en casi todos los canales y creo que el momento más difícil o triste fue cuando me botaban por mi humor político. Me han botado como de cuatro canales y no tengo vergüenza en decirlo. Por eso, ahora no estoy en televisión", mencionó destacando que respeta mucho su libertad. A pesar de esto, Álvarez sigue siendo una figura querida en la televisión peruana.