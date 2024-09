Ethel Pozo vuelve a la actuación como villana en serie de Deyvis Orosco y 'Metiche' la crítica: "Que mal actúa"

Ethel Pozo hizo su aparición en miniserie "Tú nombre y el mío" pero esta vez la hija de Gisela Valcárcel cumplió un rol de villana que de inmediato ha sido duramente criticado, en especial por el farandulero Kurt Villavicencio quien no tuvo filtros para evaluar el desempeño escénico de la co conductora de TV.

Como se sabe hace un par de años Ethel hizo una aparición en una novela peruana pero en ese entonces no tenía un papel protagónico como en esta ocasión.

Después de varios meses Ethel Pozo retoma su carrera como actriz y es que esta vez la 'Ojiverde' tuvo una aparición en la miniserie dirigida por Deyvis Orosco y 'El Barrio Producciones', en esta oportunidad Pozo se pintó de cuerpo entero de una villana desatando polémica en redes sociales por su desenvolvimiento.

Sin embargo, una de las personas que ha criticado su papel ha sido el conductor de "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio, quien no dudó en chancar a la conductora de TV por al parecer querer forzar una actuación que no le saldría de manera natural.

"¡Dios mío! Si Milett no canta y va a hacer el ridículo en Argentina, Ethel Pozo, quédate en tu magazine" , comentó, comparando a la conductora con la modelo Milett Figueroa. Además, agregó que hay muchas actrices talentosas en el Perú que están buscando oportunidades y que merecen un espacio en producciones de este tipo, señalando que el desempeño de Ethel dejaba mucho que desear.

Asimismo, el popular "Metiche" recalcó que hay mucho talento peruano en la actuación que están esperando una oportunidad como esa para despegar en sus carreras, pero Ethel, al ser esposa del hermano de la productora de la miniserie ha usado estos privilegios para nuevamente volver a la televisión.

"Habiendo tanta gente pugnando por castings, gente que quiere actuar, ¡qué mal actúa!", sentenció el popular 'Metiche' sin tapujos.

Esto generó dudas sobre si su vínculo familiar tuvo algún impacto en su elección para el papel. "Otra vez Ethel", "Ella no actúa", "No hay más actrices, ¿por qué no intentan un nuevo rostro?", "Ya pues, otra vez la cuñada de Alexander", "Quieren meternos a Ethel por los ojos", "En todas las producciones está Ethel", "Denle oportunidad a otros", "Hagan casting", "Qué pena, malograron la serie tan bien que iba", "Dejaré de ver por Ethel", fueron algunos de los comentarios.