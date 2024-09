Carlos Álvarez revela fuerte motivo por el que decidió no tener hijos: "Destruyó mi familia"

Carlos Álvarez es una de las figuras cómicas más resaltantes de los últimos años y recientemente brindó una entrevista en la que habló abiertamente sobre sus sentimientos y los problemas familiares que atravesó en el pasado, revelado así el motivo por que nunca tuvo hijos.

El comediante abrió su corazón en una íntima entrevista con un conocido medio local y aseguró que su niñez fue muy dura ya que su padre era alcohólico, hecho que marcó profundamente su vida.

En otro momento de la entrevista, el excompañero de Jorge Benavides aseguró que las peleas que hubieron en su círculo familiar destrozaron sus ilusiones de formar una familia y debido ello decidió no tener retoños.

"Cuando veo estos casos, no hablo solo de farándula, cualquiera, digo qué terrible cuando traes un hijo al mundo para que sea amado, querido, respetado y mira lo que pasa. No, yo creo que eso marcó mucho mi vida y por eso decidí postergarlo. Y bueno, así se dieron las cosas, pero todavía no uso la pastilla azul", concluyó.