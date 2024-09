Zelma Gálvez se sincera y revela por qué no tuvo hijos: "No he podido cuidar ni a mis gatos"

La reconocida actriz Zelma Gálvez se confesó durante una entrevista y es que a sus 64 años, la humorista no llegó a conformar una familia pero tuvo sus motivos lo que hoy en día no le hace arrepentirse pues considera que fue lo más adecuado.

Como se sabe Zelma Gálvez tiene una larga trayectoria actoral que hasta el día de hoy la mantiene vigente gracias a su esfuerzo y dedicación al mundo de la actuación hasta el último día de su vida.

Durante una entrevista en el programa de latina entretenimiento la actriz Zelma Gálvez reveló diversos episodios de su vida personal revelando los motivos por el que no quiso ser madre a pesar de que en algún momento le contempló pero no se pudo llevar a cabo.

La reconocida artista se sinceró sobre el tema de traer hijos al mundo y hasta el día de hoy mantiene la misma postura la cual no tenía la responsabilidad suficiente para hacerse cargo de otro ser humano.

"Mira yo con las justas tengo un cactus que no los riego porque no puedo hacerme responsable si no tengo un futuro entre comillas asegurado para brindarle a alguien que tú proteges como lo tienes, yo perdí a mis tres gatos y si yo no he podido cuidar a mis gatos imagínate como voy a poder cuidar un niño" , dijo en un primer momento.

Por otro lado, afirmó que en algún momento de su vida Trato de formar una familia, sin embargo, el tiempo fue su mayor enemigo ya que pasó tan rápido que los planes de tener hijos y casarse quedaron en el olvido pese a ello se dedicó a la actuación siendo esta carrera una de sus mayores pasiones.

"Y tampoco no se dio, no se concretó estaba tratando yo de que todo funcionara y al final el tiempo se pasó y yo volví al teatro, volví a la actuación era feliz ahí tome mi decisión de quedarme allí y el tiempo iba pasando volando", agregó.

Finalmente, la muy querida Zelma Gálvez confesó que con el tiempo entendió que su destino no era ser madre pues este rol el cual dura para toda la vida o bien puede ser beneficioso o perjudicial pese a ello está feliz con la decisión que tomó y con la vida que lleva actualmente haciendo lo que más le gusta y dedicada a sus proyectos personales.

"No me, no me extrañé no tener niños y ahora que lo pienso, tener hijos es una lotería porque te pueden salir muy buenos o te pueden ser tu cruz y también un niño no es la garantía que te acompañe en tu vejez ni que te den alegrías en tu vejez", concluyó.