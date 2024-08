Yaco Eskenazi reveló que estuvo a punto de renunciar a 'El Gran Chef Famosos': "Estaba harto"

El exchico reality Yaco Eskenazi decidió sincerarse compartir todos los detalles sobre la intensa discusión que tuvo con la producción de El Gran Chef Famosos. Según contó la pareja de Natalie Vértiz, estuvo muy cerca de renunciar al programa debido a la gran tensión y frustración que experimentó durante las grabaciones.

Las revelaciones de Yaco Eskenazi llamaron la atención de los seguidores del programa y no dudaron en reaccionar en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El querido Yaco Eskenazi fue el primer invitado del nuevo podcast de José Peláez, "Al otro lado del miedo". Durante su intervención, el ganador de la octava temporada de El Gran Chef Famosos confesó que no habría logrado alzar la copa si hubiera cedido a sus impulsos y renunciado al programa.

Según relató el exchico reality, todo comenzó después de ser eliminado del programa y regresar a la competencia a través del repechaje. En uno de los últimos días de grabaciones, Yaco tuvo que filmar dos episodios en un solo día, lo cual lo dejó muy agotado.

"Le dije que ya fue, que en la noche de sentencia iba a cocinar así no más, para cumplir y que me eliminen, ya estaba cansado y harto porque no entendía por qué no les gustaba lo que hacía", confesó el exparticipante del reality culinario.