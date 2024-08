Jugador de Universitario de Deportes es captado dando 'beso de a tres' ¿De quién se trata?

Este último fin de semana se llevó a cabo el reconocido festival de reggaetón 'Cochinola' en donde varias figuras del medio fueron captadas celebrando. En ese sentido, uno de los jugadores del club Universitario de Deportes fue grabado en una comprometedora situación.

Se trata de Marco Saravia, quien estuvo presente en el concierto. A pesar de intentar pasar desapercibido, las cámaras de Magaly Medina lo captaron dando un 'beso de a tres'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Recientemente, Magaly TV: La firme transmitió imágenes en las que aparecen dos futbolistas de Universitario, pero uno de ellos mostró un comportamiento inusual al besarse con dos de sus acompañantes. Ante ello, las cámaras de Magaly Medina captaron este momento que dejó sorprendidos a los usuarios en redes sociales.

Y es que luego de la noche de fiesta en el festival de reggaetón cuando el sol estaba saliendo, las cámaras de la 'Urraca' captaron a Marco Saravia, jugador de Universitario de Deportes. Él estaba encapuchado para tratar de no llamar la atención, pues muchas personas en el público estaban atentos a los movimientos del futbolista crema.

En ese sentido, una joven que estaba al lado de Saravia lo abrazó y, con otra chica a su izquierda, lo llevó a compartir un beso de a tres, que fue captado en video por Magaly TV: La firme. Según el informe, este evento ocurrió después de las 6 de la mañana.

"Ese Saravia, juega lo que no puede en la cancha", "No veo nada de malo, ambos están de vacaciones por la selección", "Ya déjenlos, ellos sabrán cómo pierden sus vidas", "La verdad que fue muy cochinola", "No imaginaba ver esto, la verdad", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.