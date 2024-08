Nicola Porcella se sincera y revela que no se considera una estrella: "Estoy construyendo una carrera"

Nicola Porcella nuevamente ha acaparado la atención a causa de una reciente entrevista que le brindó al ex conductor de 'Esto es Guerra' Matías Brivio quien viajó hasta México para charlar con él ahora famoso en el país charro.

Lejos de mostrar aires de divo Nicola Porcella reveló la gran diferencia que existe entre ser celebridad y ser una artista ya que desde que nuevamente su nombre volvió a hacer noticia se ha enfocado en construir de a pocos su carrera.

La fama que ha ganado Nicola Porcella después de su pasada por el reality 'La casa de los famosos México' ha generado que diversos medios de comunicación internacionales pongan los ojos en el modelo peruano.

Eso sí que el de chico reality actualmente se encuentra desempeñando como actor e incluso conductor de televisión en el país charro.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva al recordado conductor de televisión, Matías Brivio, el modelo reveló que en el tiempo que estuvo en Perú en el programa 'Esto es guerra' la fama se le subió a la cabeza llevándolo a tomar decisiones equivocadas que ahora son lecciones de las que definitivamente aprendió.

"Se perdió mucho el ser agradecido porque así nos hicieron sentir estrellas que no éramos la verdad no lo éramos ", dijo en un primer momento Nicola asegurando que el reality le hizo vivir una vida llena de excesos que después de tiempo le pasó factura.

Pese a ello y como dicen el tiempo nunca pasa en vano es así que Porcella recalcó que hoy en día considera que no es una estrella ya que su carrera todavía se encuentra en desarrollo por lo que dio algunos ejemplos de las personas a las que sí deben ser reconocidas como tal debido a su trayectoria.

"Yo no soy una estrella acá estrella es no sé quién te puedo decir una Andrea Galarreta una estrella que ha construido una carrera, estrellas un Sebastián Rulli que ha construido una carrera esas son estrellas" , dijo el influencer.

Incluso nombró a algunas figuras reconocidas de la televisión peruana como Gisela Valcárcel, Johanna San Miguel y hasta incluso Magaly Medina quienes jamás han sido santas de su devoción pero, pese a ello, reconoce que son figuras que sí pueden ser consideradas una estrella porque les ha llevado años tener un nombre que pese en la televisión peruana.

Por otro lado, Nicola reveló que en época de 'Esto es Guerra' no logró actuar correctamente por lo que la popularidad así como le llegó rápido se fue rápido.

"Nosotros estamos construyendo pero no lo construimos de la manera correcta o sea teníamos la popularidad éramos celebridades no éramos artistas", agregó Porcella.

Asimismo, el recordado líder de las 'Cobras' agregó que para ser un artista se complementa mucho con el trabajo que se realiza para tener un nombre en la televisión pero que con esfuerzo y disciplina logrará con los años convertirse en la estrella que siempre soñó ser.

Finalmente, Nicola Porcella aseguró que viene construyendo una carrera en México a pesar de ser una industria bastante complicada y difícil, considera que no es imposible destacar por su trabajo, por su calidad de persona y por su talento.

En el más reciente programa de Mathías Brivio, transmitido por YouTube, Nicola Porcella fue el invitado y se atrevió a confesar los duros inicios que atravesó al llegar a México, pues tenía que sostenerse y enviar dinero a sus familiares en Lima. Ante ello, el exchico reality se las ingenió para poder mantenerse antes de su ingreso a La Casa de los Famosos.

"Aquí piqué mucha piedra, dormí en un departamento con cuatro personas que me apoyaron mucho, también en un colchón que me dieron algunos amigos. Fueron tres años los que la luché, llegué en el 2020 y vine porque allá (en el Perú) ya no tenía chamba, por mi culpa, por los errores que cometí", declaró Porcella en la primera parte de la entrevista que le hizo Brivio en su casa.