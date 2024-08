¡La que se arma! Tomás Angulo anuncia juicio contra Magaly Medina: "Uno tiene límites"

Tomás Angulo decidió no quedarse de brazos cruzados luego de que Magaly Medina lo dejara mal parado en su programa de espectáculos luego de que lo invitara para dar su opinión sobre el caso de violencia entre Christian Cueva y Pamela López.

El psicólogo reveló que iniciará un juicio contra Magaly debido a que hasta el momento no se ha rectificado sobre las palabras que dijo en su contra llamándolo machista, macho bruto entre otro calificativos.

Como se recuerda hace unos días el doctor y especialista Tomás Angulo asistió al programa de 'Magaly Tv la Firme' para brindar su postura como psicólogo sobre le caso de Christian Cueva y Pamela López.

Sin embargo, la conversación se torno tensa e incómoda cuando la conductora escuchó que Tomás afirmó que tanto como Pamela y Christian eran agresores, tanta fue su furia que decidió explotar contra el profesional a tal punto de humillarlo en vivo y sin dejar que se defienda sobre sus declaraciones.

Es así que Tomás decidió pronunciarse en diversos canales de podcast asegurando que solo dio su opinión y que considera que la actitud prepotente de Magaly fue innecesaria, pues reveló que el no tener el mismo pensamiento no es sinónimo de crear una discusión.

Pese a que invitó a la conductora a poder disculparse pero lejos de hacerlo, Magaly Medina defendió su postura el día de ayer dejando más que claro que no se retractará de lo que ella considera correcto, por lo que el psicólogo anunció acciones.

"Me humilló públicamente le dijo a todo el Perú que era un pseudo profesional con que criterio es más yo puedo recopilar los 5 videos donde ella públicamente dice eso y voy hacer un juicio le pedido que se disculpe, que se ratifique", dijo Tomás a través de una transmisión en vivo en sus redes.

A pesar de que ambos han tenido diferencias en anteriores oportunidades, Angulo recalcó que siempre trato de llevar todo con respeto sin necesidad de pleitos, pero ahora es diferente ya que considera que tampoco permitirá que lo dejen mal parado a nivel nacional.

"Me trato como una zapatilla de sus tantos peloteros que ella critica, cuidado con eso, uno tiene limites uno puede ser una persona pacifica educada sencilla que siempre esta siendo humilde pero yo también se defenderme, yo tengo abogado, tengo influencia y puedo defenderme y cuando lo hago lo hago muy bien como casi todas las cosas que pretendo hacer" , agregó.

Finalmente, afirmó que hasta podía entender que todo haya sido parte del show para obtener mas rating pero considera que hay límites y cuando se cruza la línea del respeto no se puede quedar sin hacer nada al respecto.

Es importante mencionar que debido a todo este escándalo Tomás Angulo dio por finalizada su amistad con Magaly Medina.

Francis Angulo, la hija del conocido psicólogo Tomás Angulo, no se quedó callada ante las declaraciones de Magaly Medina, quien acusó a su padre de ser "machista". A través de sus redes sociales, Francis defendió con firmeza a su papá y envió un mensaje directo a la popular conductora.

Ante la polémica desatada, Francis Angulo, la hija del psicólogo, utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje a Magaly Medina, defendiendo a su padre de las acusaciones de machismo. A través de un video en TikTok, Francis explicó las razones por las cuales su padre no tiene una mentalidad machista y siempre la ha educado con valores de respeto, independencia y amor.

"¿Por qué mi papá no tiene mentalidad machista?", comenzó diciendo Francis en el video. Luego, detalló algunas de las enseñanzas de su padre: "No dependas de un hombre", "Apoyo incondicional", "Protector, pero no controlador", "Ejemplo de respeto y amor", "Acepta sus errores", "Buena relación con mi mamá" y "Rompiendo estereotipos culturales". En la descripción del video, la joven escribió claramente: "Para ti, Magaly".