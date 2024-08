¡Lo volvió a hacer! Magaly explota contra su DJ y lo despide EN VIVO: "Gracias por tus servicios"

Magaly Medina tiene un largo historial televisivo y este año ha despedido a más de un DJ, siendo la última vez ayer 26 de agosto. La conductora se mostró furiosa porque el encargado de la musicalización del programa le cortó la canción mientras ella estaba bailando en su presentación.

Qué pasó entre Magali y el DJ?

Todo empezó cuando la conductora espectáculos se dio cuenta que no se había colocado la canción que ella había solicitado previamente. Es así que, el DJ contó la canción para colocar otra y es ahí donde aflora la furia de Magaly. "¡Oye, la música! ¿Qué pasó?", dijo extrañada.

La situación empeoró cuando el DJ estuvo buscando una solución, pero la conductora ya estaba muy enojada y solo atinó a solicitar un sonido bailable. "Dos soles de música. A ver si me da dos soles. No, ya no. Sácamelo, no. Ya no. Vamos, empecemos el programa. Gracias" , agregó sumamente molesta.

Magaly despide al DJ EN VIVO

Después que el DJ colocó la canción que presuntamente había solicitado la conductora de ATV, Magaly pidió que le corten ya que era momento de empezar el programa y sólo alcanzó a decir que el encargado de la música estaba despedido desde ese instante.

"Despedido el DJ, gracias por tus servicios. ¡Ay, Dios mío! ¿No pueden poner una buena música? No digo yo, bueno, no se puede tener todo en la vida", concluyó.

Magaly estaba en busca de DJ

Hace unas semanas la cuenta de Instagram de 'Magaly TV, La Firme' lanzó una convocatoria para encontrar a su próximo DJ. Los requisitos incluían tener una consola, experiencia laboral, y proporcionar referencias con números telefónicos. En caso se cumpla con todos los requisitos, Magaly Medina indicó que se debía dejar CV en Av. Arequipa 3570 hasta el pasado lunes 12 de agosto.

"¡Atención, DJs! ¡Esta es tu gran oportunidad! 'Magaly TV, la firme' está buscando al DJ que haga vibrar nuestras noches. Si tienes el talento y la pasión, no esperes más. Deja tu CV en Av. Arequipa 3570 hasta este lunes 12 de agosto. ¡No te lo puedes perder! ¡Te estamos esperando!", se leía en la publicación.

Es así que, tras ese casting Magaly Medina parece haber encontrado un DJ acorde a sus preferencias, pero anoche se despidió debido a que el músico le cortó la canción en medio del programa, haciendo que la conductora explote de cólera.