¡Fuerte y claro! Jefferson Farfán revela el motivo por el que rechazó trabajar con Alianza Lima

Paolo Guerrero fue el invitado en el primer episodio de la segunda temporada de 'Enfocados', un programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La entrevista se grabó en la casa del 'Depredador' en Río de Janeiro, Brasil, donde los tres conversaron sobre varios temas.

Uno de ellos fue la situación actual de Alianza Lima, previo a la llegada del 'Depredador' al equipo de sus amores. En este contexto, la 'Foquita' reveló que rechazó la oportunidad de trabajar en el club en tres ocasiones diferentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Roberto Guizasola le recordó a Jefferson Farfán que en reiteradas ocasiones rechazó trabajar con Alianza Lima. En ese sentido, la Foquita Farfán reveló los motivos por los cuales desistió de trabajar con el club victoriano a pesar de amarlo con mucha pasión.

"A mí me hubiera encantado ir al club, siempre lo he dicho. Soy hincha de Alianza acérrimo, pero el club, para mí, no se está manejando de la manera adecuada", fueron sus primeras palabras en el espacio de YouTube.