Pamela López revela que Christian Cueva inició una demanda para poder visitar a sus hijos

Pamela López volvió a arremeter contra Christian Cueva, asegurando que no le pasa pensión alimenticia a sus hijos de 5, 7 y 10 años. Sin embargo, afirma que él ha iniciado una demanda para obtener un régimen de visitas, sin que hayan llegado a un acuerdo sobre la manutención de sus pequeños.

Pamela López sigue batallando con Christian Cueva

La influencer realizó una conexión en directo con el programa Magaly TV, la firme desde la discoteca Lift, donde estrenará su nuevo evento 'La Cueva y Kittupam'. Durante la conversación con Magaly, fue clara al decir que Cueva no cumple con sus obligaciones económicas.

"No ha tenido ningún acercamiento, no ha hecho ningún pago. No tiene ningún ápice de querer hacer las cosas bien. Todo lo contrario: hoy me llegó una demanda para visitas y seguimos en el proceso de alimentos. Seguimos en la lucha ", indicó.

Fiel a su estilo, Pamela volvió a señalar que el futbolista de Cienciano del Cusco no le pasa dinero para la manutención de sus tres hijos, y que ella asume todos los gastos de alimentación y demás necesidades diarias.

"Él, a mi casa, no aporta ni un chicle, ni una fruta. Cero, absolutamente nada. Se desentendió completamente de los alimentos. Él hace, creo, un aporte al Banco de la Nación", agregó.

Finalmente, Pamela López indicó que Christian Cueva estaría depositando dinero en una cuenta bancaria a la que ella no tiene acceso, debido a que no han llegado a una conciliación sobre el monto de la manutención. Por lo tanto, sus hijos no se benefician en absoluto del dinero de su padre.

Pamela López exige pensión a Cueva

En una conferencia de prensa que Pamela ofreció por el lanzamiento de su nueva discoteca, fue consultada sobre si alzaría la bandera de la paz con su aún esposo, pero indicó que para eso se necesitan acciones que el futbolista todavía no ha tomado.

"Yo alzo la bandera de la paz con todo el mundo, pero voy a seguir luchando por los derechos que les corresponden a mis hijos. Más allá de lo que opine la gente, son derechos que les corresponden a mis tres menores hijos y por eso voy a seguir luchando hasta el final", indicó.

De esta manera, Pamela López continúa la batalla legal con Christian Cueva por la manutención y el régimen de visitas de sus hijos. Mientras él deposita dinero en una cuenta inaccesible para ella, los niños no reciben directamente el apoyo económico que necesitan de su padre.