César BK denuncia que intentaron robarle fuerte suma de dinero: "La inseguridad está cada vez peor"

Dentro de la cumbia, César BK es un reconocido artista que viene causando sensación con varios de sus éxitos. Lamentablemente, ahora el cantante reveló en sus redes sociales que casi fue víctima de robo de un posible motorizado que forma parte de una reconocida empresa de delivery.

A través de sus redes sociales, César BK sorprendió a sus seguidores con una noticia no grata. El joven cantante de cumbia reveló que una persona haría tratado de retirar dinero de su cuenta bancaria. Así mismo, reveló que al no poder realizar este movimiento, trataron de usar 'plin' para poder robarle, pero tampoco lograron.

El artista también agregó que tiene el nombre de la persona a quien se iba a realizar la transacción y se trataría de una motorizado de la empresa de delivery Rappi. Es así como pidió a esta empresa su apoyo para llegar a esclarecer lo sucedido.

"Intentaron retirar más de 15 mil soles de mi cuenta. Intentaron enviar un plin de 500 soles a un tal 'Brandon Ramos' y al no poder, enviaron 500 soles más y no lo lograron. Rappi era un motorizado de su empresa, espero que puedan ayudarme a ver esto (no estoy aduciendo que sea la persona del plin que me robó, pero me parece esencial para poder aclarar esto) Amigos y colegas, les agradecería de corazón si pudieran compartir esto, la inseguridad en nuestro país está cada vez peor", expresó.