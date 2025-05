Madre de Valentino advierte a invitados que no quiere escándalos en cumpleaños: "Yo los boto"

El tiktoker Valentino ha causado revuelo en las redes sociales y ahora, ha anunciado una gran fiesta por su cumpleaños. Ante la presencia de chicos realitys, streamers y más influencers, la madre del joven mandó advertencia que no quiere escándalos.

En el programa de Magaly Medina, el tiktoker Valentino llegó con su madre para contar más detalles de la fiesta de cumpleaños que realizará este sábado 17 de mayo. Es así como anunciaba que tendrían varias figuras de las redes sociales en esta gran celebración.

Entonces, la madre de Valentino no dudó en dejar un claro mensaje para todos los invitados que asistirán este sábado. La señora expresó que no desea que haya peleas o escándalos en la fiesta de cumpleaños de su hijo.

"Yo pienso que si habrá una fiesta debe estar bien organizada hay dos personas que nos están ayudando mucho. Para mi lo primordial es eso, que no se vea eso, una fiesta donde hay escándalos. Yo a la primera, si observo a alguien que ya, te retiras y te vas. No me importa quién seas, te vas porque es la fiesta de Valentino. (Pato y Piero son tremendos) Yo no tolero esas cositas, si algo pasa yo los boto, no me interesa", expresó la señora.