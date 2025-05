¿Indirecta para Gabriela? Claudia Serpa protagoniza polémico stream en Kick: "¡Te puedo poner una demanda!"

El caso de Gabriela Serpa contra los conductores del programa "Puro Floro" generó una fuerte ola de críticas en el mundo del espectáculo, luego de que la actriz denunciara presunto agresión psicológica y sexualización por parte de los llamados 'Urracos'. Claudia Serpa, su hermana, fue una de las primeras en alzar la voz contra esta situación. Sin embargo, nuevas imágenes difundidas en redes sociales han puesto en entredicho su postura.

Comentarios subidos de tono canal de Claudia Serpa

Durante el programa "Magaly TV: La Firme", se emitieron fragmentos de la transmisión donde Claudia Serpa comparte cocina y bromas con el creador de contenido Jota Joda. En uno de los momentos más cuestionados, él le propina una palmada cuando ella dice:

"¿Te parece si cocinamos lomo saltado?", a lo que el influencer responde: "Me gusta porque tenemos un lomazo acá", y le da una palmada en los glúteos. Ante el gesto, Claudia replica: "Oye imbécil, ¿por qué me agarras eso? Todavía para más adelante sabes que te puedo poner una demanda, tengo el mejor abogado del Perú", comentario que desató indignación por aludir indirectamente a la denuncia de Gabriela.

Además, Claudia, no solo compartió ese tipo de bromas con Jota Joda. En otra transmisión, tuvo como invitado al cómico Manolo Rojas, con quien también se expresó con frases de doble sentido.

"Pero no se le para... Yo siempre quise darte una probadita, Manolito, pero no se pudo dar", fue una de las frases que generó revuelo en redes.

Magaly Medina critica duramente a Claudia Serpa por streaming

Tras la difusión de imágenes de Claudia Serpa en una transmisión en vivo, las reacciones no se hicieron esperar. La conductora Magaly Medina fue una de las figuras que no pasó por alto lo ocurrido y lanzó duras críticas contra el contenido mostrado, además de cuestionar la postura de la familia Serpa.

"Supongo que la familia Serpa va a procesar a este streamer, Jota Joda, que ahí tocó, perreó, sexualizó con la complacencia de la anfitriona de ese programa en la plataforma Kick. Es totalmente sexualizado, donde ella es la que hace el contenido más chabacano, más vulgar y más procaz", expresó la periodista de espectáculos.

Medina también se refirió a un momento del video en el que, según su interpretación, Claudia Serpa se habría burlado de la denuncia que su hermana Gabriela presentó contra los periodistas del programa "Puro Floro". Para la conductora, la situación vista en el streaming de Claudia es mucho más cuestionable que la que motivó aquella denuncia.

"Todavía se burla de la demanda que su hermana ha hecho a los periodistas del stream 'Puro Floro', donde creo que ni el 1% de lo que se ve ahí pasó al otro lado. Entonces, supongo que la familia habrá puesto la demanda, como tienen abogado de cabecera... increíble la doble moral en todo", sentenció Medina con evidente tono sarcástico.

El comportamiento reciente de Claudia Serpa ha generado un debate sobre los límites del humor en redes y la coherencia frente a temas sensibles como el acoso. Mientras algunos defienden la libertad de expresión, otros, como Magaly Medina, exigen coherencia y respeto hacia situaciones legales delicadas.