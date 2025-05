¿Invitada especial? Pamela López estaría en la fiesta de Valentino Palacios: "La espero"

El tiktoker Valentino Palacios se ha ganado el cariño del público gracias a sus ocurrencias, las cuales ya no solo se viralizan en redes sociales, sino que también en televisión, En esta oportunidad, el joven influencer volvió a generar revuelo al anunciar que celebrará su cumpleaños número 20 por todo lo alto, en un evento al que asistirán incluso figuras controversiales de la farándula.

Durante su reciente participación en el programa "Magaly TV: La Firme", a la que asistió junto a su madre Fio, se abordaron temas sobre su vínculo familiar. Sin embargo, fue su anuncio sobre su fiesta de cumpleaños lo que captó mayor atención del público.

"Se llama Vale Fest, ya elegimos el lugar pero va a ser sorpresa cuando yo lo anuncie... va a haber trago, música, comida para que no molesten", comentó Valentino. Ante la pregunta de Magaly Medina sobre si también recurriría a canjes como algunas influencers, el tiktoker respondió: "Para serte sincero, la mayoría no es canje, solo un par de cositas... Estamos viendo orquesta, mi Kate Candela, Combinación de la Habana".

Otro momento que generó comentarios ocurrió cuando se le consultó si Pamela López asistiría al evento acompañada de su nueva pareja, Paul Michael. Aunque no confirmó ni desmintió la asistencia de la exesposa de Christian Cueva, Palacios dejó abierta la posibilidad.

"Mira, creo que sí va a venir y entre no va a venir, pero igual la espero también", expresó. Ante la broma de Magaly sobre si el nuevo novio de Pamela cantaría en la fiesta, Valentino respondió: "Supongo... no sé, si no, me va a cobrar normal".