Tiktoker afirma ser creador de frase "Oño" que Jefferson Farfán quiere patentar: "Gente que no tiene talento"

En el último podcast de Jefferson Farfán reveló a sus seguidores que ha patentado varias frases de su marca para que otras personas y empresas no lo usen para lucrar. Es así como un tiktoker salió a declarar en sus redes afirmando que la frase 'Oño' lo creó él y no Xiomy Kanashiro, ni el exfutbolista.

Tiktoker saca pruebas de ser creador del 'Oño'

Luego de que Jefferson Farfán revelara en su podcast 'Enfocados' que la frase 'Oño' también estaría patentada, un tiktoker salió a defenderse. El usuario conocido como 'La Marikarmen' publicó un video donde muestra varios videos donde se grabó diciendo la popular frase en varias ocasiones desde el 2020.

"Obviamente, yo soy la ama y creadora del 'oño'. Soy huachana como la Magaly Medina, desde pandemia de 2020, pero qué puedes esperar de la gente del Perú que no tiene talento, que le gusta acostumbrarse a coger cosas que no son de ellos. Así que nada mis amores, uno tiene que estar acostumbrada a este tipo de cosas, cuando uno tiene talento, tiene talento", expresó en sus redes sociales.

Este video fue compartido por la cuenta de Instarándula, donde varios usuarios y el mismo periodista Samuel Suárez confirman que efectivamente lo escucharon primero del tiktoker y no de la bailarina Xiomy Kanashiro, ni de Jefferson Farfán. Aunque, 'La Marikarmen' no le molestaría que más personas usen su frase, el exfutbolista no debería haberlo patentado como suyo.

"A Marikarmen no le molesta que los fans usen sus expresiones, ella nos alegró con su 'Oño' en TikTok desde pandemia y hay pruebas. Otra cosa es que le roben su término y dejen entrever que va ser patentada", comentó el periodista Samuel Suárez.

La Marikarmen creador del 'Oño'. Fuente: Instarándula pic.twitter.com/H9V34QSecn — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 16, 2025

Jefferson Farfán quiere patentar la frase

El último fin de semana, Jefferson Farfán salió en su podcast 'Enfocados' a responder luego de que su expareja Darinka Ramírez facturaba al usar la frase 'Dame luz'. En aquel video, el exfutbolista también reveló que habría patentado la palabra 'Oño' que utilizó el y su actual pareja Xiomy Kanashiro.

"Esa frase también está patentada por si acaso, no estaban preparados para esto, quieren aparecer como sea", expresó en el video.

Tras dar a entender que la frase 'Oño' está patentada por Jefferson Farfán y aparentemente por Xiomy Kanashiro, el tiktoker conocido como 'La Marikarmen' reveló que es el creador desde el 2020. Así mismo, le envió un mensaje afirmando que serían gente sin talento que agarran la creatividad de otros.