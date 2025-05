¿Se viene la boda? Xiomy Kanashiro responde sobre supuesto anillo de compromiso de Jefferson Farfán

¡Rompe su silencio! Después de que Jefferson Farfán sorprendiera al mostrar un anillo en sus redes y asegurar que está comprometido, muchos comenzaron a preguntarse si la boda con Xiomy Kanashiro ya está en camino. La bailarina por fin habló del tema y esto fue lo que dijo.

Xiomy responde al ser consultada por si se casa con Farfán

Luego del video donde Jefferson Farfán mostró un anillo y dijo que estaba comprometido, todos empezaron a preguntarse si la 'Foquita' ya le pidió la mano a su enamorada, la bailarina Xiomy Kanashiro. La joven fue abordada por las cámaras de "América Hoy" y dio una respuesta que dejó más dudas que certezas.

En un reciente video que se viralizó en redes sociales, se escucha a Jefferson Farfán decir: "Estoy comprometido", mientras enseña un anillo.

Aunque no mencionó nombres, muchos dieron por hecho que hablaba de su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

@ameg_pe 14.05.25 | Xiomy Kanashiro responde sobre supuesto anillo de compromiso de Jefferson Farfán. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Esto generó una ola de comentarios y rumores sobre una posible boda. Por ello, el programa "América Hoy" logró encontrar a Xiomy Kanashiro y le preguntaron directamente si ya tenía planes de boda con la Farfán. Fiel a su estilo tranquilo y reservado, la bailarina solo atinó a decir con una sonrisa:

"Vamos bien, chicos, pero gracias por venir. Saludos a 'América Hoy'", dejando la duda en el aire y sin dar detalles concretos sobre si el anillo es realmente de compromiso.

Aunque Xiomy no dijo "sí" ni "no", su respuesta dejó claro que la relación sigue firme. Mientras tanto, la Foquita' no ha dado más declaraciones, pero sus seguidores siguen atentos a cada movimiento que hace en redes sociales para buscar nuevas pistas.

Una relación bajo los reflectores

Desde que se hizo pública su relación con la 'Foquita', Xiomy ha estado en el ojo de la tormenta. Recientemente fue tendencia cuando el conductor 'Metiche' hizo comentarios sobre sus pies. Pese a las burlas, ella no cayó en provocaciones y no ha comentado nada al respecto.

Xiomy y Farfán andan enfocados en lo suyo: entre trabajos, proyectos y nuevos emprendimientos, mientras los medios no dejan de hablar de ellos.

Por ahora, no hay boda confirmada, pero el anillo y las palabras de Farfán han dado de qué hablar. Xiomy Kanashiro ha preferido ser más discreta y no revelar más de la cuenta. Mientras tanto, los seguidores de ambos siguen ilusionados con la idea de una futura boda. ¿Será que se viene la boda del año? ¡Solo el tiempo lo dirá!