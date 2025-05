Tilsa Lozano defiende a Xiomy Kanashiro y explica por qué tendría "feos pies": "Ella es bailarina"

Tras los fuertes comentarios de 'Metiche' sobre los pies de Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, Tilsa Lozano no se quedó callada y salió en su defensa en el programa "La Noche Habla". La modelo y conductora explicó el motivo por el cual Xiomy tendría los pies maltratados, dejando claro que no todo es vanidad.

Luego de que el conductor Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche', criticara duramente los pies de Xiomy Kanashiro, la modelo Tilsa Lozano no dudó en opinar en su programa y defendió con todo a Xiomy en "La Noche Habla". La exvengadora no dudó en justificar a la novia de Jefferson Farfán, recordando que fue bailarina y que eso le pudo causar los daños visibles.

"En defensa de sus feos pies, voy a decir una cosa: ella es bailarina. Cuando eres bailarina y has usado tacos o has sido bailarina de ballet... esos callitos que tiene acá encima (del pie) y el juanete, todas esas cosas, como el chinchón a lado..." , explicó Tilsa con firmeza.

Ric La Torre también opinó sobre la polémica y bromeó sobre la situación por la supuesta fijación de Metiche por los pies.

Pero Tilsa Lozano fue clara y dio a entender que las imágenes sí serían reales porque las bailarinas tienen los pies de esa manera, por lo que ella ha visto.

"Yo he visto varios pies de bailarinas, porque he trabajado programas con ellas, y la mayoría tiene los pies maltratados" , destacó.

Todo comenzó cuando Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', mostró en televisión imágenes de los pies de Xiomy Kanashiro, causando tremenda sorpresa.

"¡Por Dios, me muero, con eso matas toda la pasión!", exclamó el conductor. Criticó que la influencer no se hiciera pedicura y hasta pidió que "se eche cremita o algo". "No se ha hecho la pedicura, no se ha echado una crema, ni esmalte. Tú puedes lucir espectacular, con el cuerpazo que te has hecho, pero qué son esos pies", comentó indignado en el programa "Todo se filtra".