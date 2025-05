¿Maicelo le mandó dardo a Tilsa Lozano por Jackson Mora?: "Las mujeres creen que todos somos infieles"

Jonathan Maicelo volvió a ser noticia tras su reciente visita al programa "La Noche Habla". En medio de una conversación sobre fidelidad con Tilsa Lozano, el exboxeador lanzó una frase que sorprendió. Esta declaración generó incómodas risas y fue tomada por muchos como una indirecta a la conductora.

Todo empezó cuando la conductora de "La Noche Habla", Tilsa Lozano, le preguntó sobre la fidelidad a Jonathan Maicelo, tras su participación en "El Valor de la Verdad".

"¿A lo largo de tu vida, has podido ser fiel a una sola mujer?", cuestionó Tilsa. Maicelo, sin dudar, respondió: "Claro que sí". Pero Tilsa, entre risas, contestó: "Igual, claro que no te creo... Yo no le creo. Tengo derecho a no creer y él tiene derecho a no mentir".