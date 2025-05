¡Enamorado y firme! Jonathan Maicelo presenta a su nueva pareja, Lucero, en TV: "Estamos juntos y punto"

Jonathan Maicelo vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no por el boxeo ni por escándalos, sino por el amor. El exboxeador apareció en el programa "La Noche Habla" acompañado por una joven llamada Lucero, quien sería su nueva pareja. Aunque al principio trató de esquivar algunas preguntas, finalmente confirmó que están juntos.

Durante la entrevista en "La Noche Habla", Jonathan Maicelo no ocultó su felicidad y presentó a Lucero con una sonrisa.

"Lucero, se llama. Es mi lucero. Estoy demasiado bien... No le gusta pasear en moto, vamos en camioneta. Es leal. La conozco hace más de un año" , contó el deportista. Cuando le preguntaron si eran novios o solo salientes, él aclaró: "No, estamos juntos" , señalando que no eran solo salientes, sino más que eso.

Lucero, quien tiene 23 años, también fue invitada al set y se mostró cómoda frente a las cámaras. Ambos bromearon con la diferencia de edad entre ellos.

Ante la pregunta sobre si su relación empezó como algo casual, como amigos con derechos, Maicelo fue claro.

Lucero, por su parte, reveló que se conocen desde el año pasado. Aunque no quisieron decir desde cuándo están oficialmente juntos, Maicelo fue tajante.

Uno de los temas inevitables fue la exrelación de Maicelo con Samantha Batallanos, especialmente por lo que se comentó en su participación en "El Valor de la Verdad".

Al respecto, Lucero dijo: "No me molesta para nada. Yo la conozco por redes nomás. No la sigo. Hemos tocado el tema por las preguntas que ha respondido en el polígrafo". Incluso, la joven soltó una frase que dejó en claro que no piensa vivir del pasado: "Lo que no fue en mi año, no me hace daño".