Magaly critica a Jonathan Maicelo por show 'subido de tono' en discoteca: "Tan mañosón y despreciable"

El boxeador Jonathan Maicelo ha captado la atención del público nuevamente con su próxima aparición en 'El Valor de la Verdad'. En esta ocasión, una discoteca le envió unas imágenes al programa de Magaly, donde la conductora de TV calificó el show como denigrante.

En su programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora reveló que una discoteca de Trujillo le envió unos videos cuando Jonathan Maicelo se presentó en el mes de febrero de este año. Al ver estas imágenes, la 'urraca' no dudó en despotricar contra el boxeador.

"Me parecen fuertes, me parecen bastantes chocantes, he podido tener un letrero de 'censurado', pero es necesario denunciar esto. Son imágenes que puede afectar la sensibilidad del público (...) No podemos pedir un poco de consideración a alguien como Jonathan Maicelo, sin autocontrol, ni la debida educación, no van a respetar nada con tal de ganar un par de monedas. El público no debería prestarse a eso, sobre todo las chicas jóvenes", señaló.