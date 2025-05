Beto Ortiz arremete contra Magaly tras críticas hacia 'El Valor de la Verdad': "Se preocupa más que yó"

Beto Ortiz volvió a encender la polémica en redes sociales al responder con sarcasmo a Magaly Medina, quien días atrás expresó su sorpresa al saber que Patricio Suárez-Vértiz será el nuevo invitado en "El Valor de la Verdad". El periodista no dudó en dirigirse directamente a su colega de ATV.

A través de un video publicado en TikTok, Ortiz dejó en claro que no le incomodan los cuestionamientos, pero sí se mostró intrigado por el interés que Medina demuestra sobre los invitados de su programa. Con su clásico estilo irónico, agradeció "la preocupación" de Magaly por su trabajo y por el cantante.

El conductor también aprovechó para defender el formato de su programa. Según dijo, no existe un límite para las preguntas que se le pueden hacer a un personaje público. "El Valor de la Verdad", sostuvo, no depende del entrevistado sino del enfoque que le dé quien realiza las preguntas.

Además, hizo referencia a otras figuras mediáticas que han pasado por el programa y que, a pesar de haber sido entrevistadas en múltiples ocasiones, siempre revelan algo nuevo. Recordó, sin nombrar directamente, el caso de Chibolín, cuya entrevista generó un escándalo que hoy tiene consecuencias judiciales.

El músico Patricio Suárez-Vértiz será el nuevo invitado de "El Valor de la Verdad", este domingo 4 de mayo y ya está generando gran expectativa. Beto Ortiz, conductor del programa, no dudó en elogiarlo con todo en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, Beto compartió una foto junto a Patricio y escribió: "Sucede con pocas personas en el mundo que, cuando las conoces, no puedes evitar preguntarte: ¿por qué diablos no te conocí antes?, ¿por qué te has demorado tanto en aparecer?".