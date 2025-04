Patricio Suárez-Vértiz será el nuevo invitado de "El Valor de la Verdad" y Beto lo elogia: "Eres un genio"

El músico Patricio Suárez-Vértiz será el nuevo invitado de "El Valor de la Verdad", este domingo 4 de mayo y ya está generando gran expectativa. Beto Ortiz, conductor del programa, no dudó en elogiarlo con todo en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, Beto compartió una foto junto a Patricio y escribió: "Sucede con pocas personas en el mundo que, cuando las conoces, no puedes evitar preguntarte: ¿por qué diablos no te conocí antes?, ¿por qué te has demorado tanto en aparecer?".