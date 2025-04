Renato Rossini ganó S/ 25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas que respondió sobre su Parkinson, amores y más

Renato Rossini estuvo en "El Valor de la Verdad" y dejó al público impactado con sus confesiones. Desde su paso por la cárcel, sus excesos con las mujeres, hasta su lucha contra el Parkinson, el actor abrió su corazón y decidió retirarse con 25 mil soles tras responder 20 preguntas.

Reveló desde sus problemas de salud, hasta momentos difíciles de su pasado, incluyendo su tiempo en prisión y sus múltiples relaciones amorosas. Estas son las 20 preguntas que respondió Renato Rossini:

1. ¿Estuviste en una cárcel en Estados Unidos?

Respuesta: Sí (Verdad). Contó que fue detenido por manejar con alcohol en la sangre. Pasó dos días en prisión y lo reconocieron por sus novelas.

2. ¿Has sido 'tendero' en Estados Unidos?

Respuesta: Sí (Verdad). Contó que llevaba productos caros camuflados entre otros más baratos para ahorrar. Aunque dijo que fue una etapa de necesidad, admitió que no fue correcto.

3. ¿Trabajabas como masajista en Miami?

Respuesta: Sí (Verdad). Aprendió a dar masajes viendo tutoriales en YouTube. Lo hizo cuando se quedó sin trabajo como actor y necesitaba ingresos. Le pagaban 100 dólares por hora.

4. ¿Te sacaron del colegio por no pagar la pensión?

Respuesta: Sí (Verdad). Recordó que un cura lo dejó fuera del colegio y una madre de familia lo llevó a su casa hasta que su mamá fue a recogerlo. Su madre enfrentó al sacerdote.

5. ¿Te expulsaron de más de 8 colegios?

Respuesta: Sí (Verdad). Dijo que no lo comprendían y que su mamá incluso cacheteó a una profesora que lo maltrató.

6. ¿Fuiste el colágeno de una señora pituca?

Respuesta: Sí (Verdad). Contó que cuando tenía 19 años salió con una mujer mayor, que le doblaba la edad y tenía treinta y tantos. Aunque al inicio le chocaba por los comentarios, con el tiempo lo normalizó.

7. ¿Tuviste una relación con Andrea Montenegro?

Botón rojo. Su hermano impidió que contestara, explicó que Andrea tiene familia y prefirió que no se toque el tema por respeto. Beto Ortiz tuvo que recurrir a la pregunta de repuesto que tenía en su bolsillo.

Pregunta comodín: ¿Engañaste a Shirley Cherres?

Respuesta: Sí (Verdad). Dijo que le prometió amor eterno, pero solo quería divertirse. Reconoció que fue un error porque ella se ilusionó de verdad.

8. ¿Fue Grasse Becerra tu amiga con derechos?

Respuesta: Sí (Verdad). Se conocieron en "La Casa de Magaly". Había química entre ambos y se veían cada vez que él venía a Lima.

9. ¿Has estado con más de 300 mujeres?

Respuesta: Sí (Verdad). Dijo que su vida de galán le abrió muchas puertas, pero hoy ya no se siente orgulloso de eso.

" Mi primera vez fue a los 19 años. Empecé tarde" , reflexionó. "Habré pasado en países como Rusia, Italia, España, Colombia, Bélgica, Perú, Japón..." , comentó. "Eran 5 mujeres y mi amigo y yo. Y me quedé, fue una fantasía" , contó sobre una experiencia para revelar después que también que tuvo tríos.

10. ¿Tuvieron relaciones tu hijo y tú con la misma mujer?

Respuesta: Sí (Verdad). Contó que salía con una mujer que luego se obsesionó con su hijo cuando este tenía 17. Años después, ella lo buscó y tuvieron algo.

11. ¿Tienes suerte en el amor?

Respuesta: No (Verdad). Reconoció que tuvo muchas parejas, pero ninguna relación terminó bien. Lamentó no haber formado una familia estable.

12. ¿Has tomado la pastillita azul?

Respuesta: Sí (Verdad). Confesó que la usó durante una relación. Al principio no funcionó, pero luego tuvo efecto.

"Yo estaba en una relación y recurrí a la pastilla. No surtió efecto, volví a tomarla, surtió efecto y me sentí como Superman por una noche. Después dejé de tomarla, ya que había otro problema" , contó.

13. ¿Te dejó tu pareja en la quiebra?

Respuesta: Sí (Verdad). Dijo que convivía con una mujer mientras sus ingresos bajaban. Se quedó sin ahorros y tuvo que pedir trabajo como pintor.

14. ¿Te parecían atorrantes los integrantes de Torbellino?

Respuesta: Sí (Verdad). Confesó que era por envidia y celos, ya que él no sabía cantar ni bailar. Hoy admite que eran sentimientos inmaduros.

15. ¿Te cambió la vida la novela "El ángel vengador"?

Respuesta: Sí (Verdad). Contó que antes nadie lo conocía y después de esa novela lo paraban en la calle. Aunque solo ganó 600 dólares por toda la serie.

16. ¿Derrochaste tu dinero a causa de tu súbita fama?

Respuesta: Sí (Verdad). . Le gustaba invitar a sus amigos y viajar. Ayudó a Christian Meier, pero cuando él lo necesitó, no obtuvo respuesta.

17. ¿Trabajaste de mesero en Estados Unidos?

Respuesta: Sí (Verdad). Luego de tocar varias puertas, le ofrecieron trabajo en un restaurante. Los peruanos lo reconocían y se tomaban fotos con él.

18. ¿Te has drogado?

Respuesta: Sí (Verdad). Probó cocaína y marihuana a los 18 o 19 años. No se enganchó, pero admite que fue un error juvenil.

19. ¿Tienes Parkinson?

Respuesta: Sí (Verdad). Explicó que toma muchas pastillas, tiene calambres y ansiedad. A pesar de todo, sigue con fuerza:

""Me cambió la vida (...) Tomo muchas pastillas, tengo calambres, me produce ansiedad (...) Por mientras, hay Renato para rato y a seguir adelante" , dijo.

20. ¿Le tienes miedo a la muerte?

Respuesta: Sí (Verdad). Dijo que no es miedo, sino respeto. Sabe que su enfermedad avanzará y eso lo hace reflexionar sobre su vida y futuro.

"Me levantó con un dolor intenso, y eso me hace pensar: '¿Cuánto más?'. La muerte no es un miedo, sino un respeto", confesó.