Renato Rossini llora al revelar que padece una ENFERMEDAD CRÓNICA: "Tomo bastantes pastillas"

El reconocido actor peruano Renato Rossini sorprendió a los televidentes al abrir su corazón durante su participación en el programa "El Valor de la Verdad". Sentado frente a Beto Ortiz, Rossini compartió un aspecto íntimo de su vida que había mantenido en reserva durante mucho tiempo y conmovió al relatar que padece una enfermedad crónica.

Durante la entrevista, Rossini reveló que padece de Parkinson, una enfermedad neurológica que no tiene cura. Su testimonio incluyó detalles sobre cómo fue diagnosticado, las emociones que experimentó en ese momento y cómo ha cambiado su vida desde entonces.

Según relató, el diagnóstico llegó de forma inesperada durante un viaje a Chachapoyas, cuando consultó a un neurólogo por algunos malestares físicos. Tras una serie de pruebas motrices, el médico le informó que existía una alta probabilidad de que tuviera la enfermedad.

En un inicio, el actor quedó en estado de shock y no creyó lo que escuchaba. Sin embargo, al recordar que su abuelo también había sufrido de esta condición, decidió consultar con otros especialistas. Finalmente, varios médicos confirmaron el diagnóstico que cambiaría el rumbo de su vida.

Fui a Chachapoyas y había un neurólogo y me hizo pruebas motrices y me dijo: 'tengo malas noticias para ti: 80% seguro que tienes Parkinson'. Fue como si jalaran la palanca del inodoro y no le creí. Ya sabía lo de mi abuelo y fui a doctores y me lo confirmaron", expresó muy cabizbajo.