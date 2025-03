Revelan audio del penal no cobrado a Perú tras duras críticas de Paolo Guerrero: "Totalmente pegada al cuerpo"

La Selección Peruana sufrió una nueva derrota en las Eliminatorias para el Mundial 2026, y el partido ante Venezuela no pasó desapercibido debido a varias decisiones arbitrales polémicas.

Uno de los momentos más controversiales fue el penal no cobrado a favor de Perú en el minuto 91, cuando un remate de Paolo Guerrero fue desviado por el defensor venezolano con la mano. A pesar de los reclamos, el árbitro chileno Cristian Garay decidió no sancionar la jugada.

El minuto 91 fue clave en el encuentro Perú vs. Venezuela. Tras un remate de Paolo Guerrero que parecía dirigirse al arco, el balón impactó en el brazo del defensor venezolano Nahuel Ferraresi dentro del área. La jugada provocó un fuerte reclamo por parte de los jugadores peruanos, quienes pidieron un penal, pero el árbitro chileno Cristian Garay decidió no sancionar la acción.

La situación se volvió aún más tensa cuando, tras el pitazo final, se revelaron los audios del VAR, donde los árbitros explicaron su decisión. Según el audio, el balón golpeó el brazo del defensor de Venezuela, pero se consideró que la mano estaba "pegada al cuerpo" y en una "posición natural".

La jugada fue un golpe más para la Selección Peruana, que ya venía siendo perjudicada por otras decisiones, como la anulación del gol de Bryan Reyna por una supuesta mano. Los jugadores de Perú no pudieron evitar su frustración y Paolo Guerrero fue el más contundente en su reclamo.

El 'Depredador' no se guardó nada al finalizar el partido. Visiblemente molesto, Guerrero arremetió contra la terna arbitral chilena y cuestionó la imparcialidad de los árbitros.

"Somos cojud0s, somos cojud0s. No nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. No me j0d4n", expresó con enfado mientras se retiraba hacia los vestuarios.