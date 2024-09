¿Universitario o Alianza Lima? Jairo Concha escoge qué hinchada es mejor

Jairo Concha, el talentoso mediocampista que este año pasó de Alianza Lima a Universitario de Deportes, ha dado mucho que hablar con sus recientes declaraciones sobre las hinchadas de ambos clubes. En una entrevista en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Concha comparó la pasión de las barras de los dos equipos más grandes del fútbol peruano.

La hinchada de la "U" es la mejor, según Jairo Concha. Para Concha, no hay duda: la hinchada de Universitario, conocida como la Trinchera Norte, es superior a la de Alianza Lima, el Comando Sur.

Concha también señaló que, aunque guarda buenos recuerdos de su tiempo en Alianza, siente que la atmósfera en el Monumental tiene un impacto mucho mayor en los jugadores.

Durante la conversación, Jairo Concha también habló sobre su inesperada salida de Alianza Lima. El jugador explicó que, a pesar de haber logrado el bicampeonato con los blanquiazules, las cosas no terminaron de la mejor manera.

Sin embargo, cuando llegó la oferta de Universitario, no lo pensó dos veces. "Siempre he sido hincha de la 'U' desde niño. Mi papá me llevaba al estadio, y ahí nació mi amor por el club. Cuando me ofrecieron jugar aquí, acepté de inmediato", confesó.